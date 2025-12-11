사진=텐아시아DB

'하트맨' 문채원이 처음 좋아했던 남자 배우가 권상우라고 밝혔다.11일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '하트맨'의 제작보고회가 열렸다. 최원섭 감독과 배우 권상우, 문채원, 박지환, 표지훈이 참석했다.'하트맨'은 비밀이 있는 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 코미디 영화. 문채원은 프로 포토그래퍼가 된 승민의 첫사랑 보나 역을 맡았다.문채원은 이번 작품에서 긴머리로 스타일링했다. 긴머리는 수많은 작품에서 첫사랑의 상징적인 모습으로 등장한다. 문채원은 "주변에 남자 친구들이나 지인들에게 (헤어 스타일을 어떻게 할지) 물어봤다. 대부분은 긴 머리를 선호하더라"고 전했다. 또한 "찍을 때는 몰랐는데 찍고 나서 보니 데뷔 후 머리 기장이 제일 길었더라. 최근에는 단발이지만 예전에는 머리를 기르고 있었다. 아주 긴 생머리는 아니었는데 이번 영화에서는 길더라"고 말했다.권상우와의 호흡에 대해 문채원은 "당연히 좋았다"라고 말했다. 이어 "어릴 때, 학생 때 처음으로 좋아했던 남자 배우가 권상우"라고 전했다. 또한 "배우 일을 하면서 재밌고 즐거운 지점은 어렸을 때 좋아했던 배우들을 선후배로 만나게 된다는 점이다. 뿌듯하고 일을 잘해내가고 있다는 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "선배님이 아침이든 밤이든 진짜 칼답이다. 그게 기분이 좋더라. 쿨하고 멋진 선배님이다"고 칭찬했다.권상우는 문채원의 미모를 극찬했다. 그는 "문채원 씨가 우리 영화에서 어떤 작품보다 아름답게 나온다. 문채원 씨 자체가 아름답게 나와서 뭘 준비할 필요가 없었다. 본능적으로 연기했다"라고 말했다.권상우는 문채원을 처음 봤던 당시가 마치 영화의 한 장면 같았다고. 그는 "문채원은 처음 본 건 결혼 전 같은 숍을 다닐 때였다. 문채원 씨가 숍에 들어와서 앉았는데, 그 숍에 있던 손님들이 모두 한곳을 보더라. 거기 문채원이 있었다"라고 기억했다. 이어 "첫사랑의 계보가 있지 않나. 거기에 문채원이 있는 것 같다"고 문채원을 치켜세웠다.'하트맨'은 오는 1월 14일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr