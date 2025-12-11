사진=JTBC

사진=JTBC

1989년생 장률이 1985년생 서현진과 함께 이 겨울의 온도를 높여줄 따스한 멜로를 선보인다. 그는 "서현진 선배님과 함께 연기할 수 있어 행복했다"는 소감을 전해왔다. 장률은 김태리, 안재홍, 이솜 등이 소속된 매니지먼트 엠엠엠과 계약을 체결한 배우다.JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 그린다. 장률의 마음을 사로잡은 것도 바로 이 서사였다. "어린 시절, 가족과 사랑을 주제로 한 작품을 연기하면서 배우의 꿈을 갖게 됐다. 이 작품이 바로 그 기회를 주는 직감이 들었다"는 것. 그렇게 다양한 도전을 멈추지 않으며 연기 스펙트럼을 확장해 나가고 있는 장률은 서준경(서현진)의 옆집 남자이자 업계에서 실력을 인정받은 음악감독 '주도현'을 만났다.장률은 도현에 대해 "부드럽고 상냥한 성격을 가진 사람"이라고 표현했다. 더불어 "때로는 어리숙해 보일 때도 있는데, 오히려 사람들의 경계를 허물고, 자연스럽게 마음을 열게 만드는 힘이 된다"며 그의 '순수함'을 가장 큰 매력으로 꼽았다. 음악감독의 민감하고 섬세한 감성으로 도현은 준경의 깊은 외로움을 알아본다. 장률은 "준경이 힘든 순간에 도현은 그 마음을 잘 알아차리고, 자연스럽고 편안하게 위로하고 다독여준다. 그는 사랑하는 사람에게 힘이 돼주는 남자다"라며 멜로의 시작을 설명했다.매력적인 남자 도현을 표현하기 위한 준비 과정은 더욱 섬세했다. 먼저, "'소중함을 놓치지 않는 사람'의 옷장을 상상하면서 접근했다. 그래서 옷이 많지 않지만 좋아하는 옷을 섞어 입거나, 비슷한 색감을 반복해서 입는 것으로 설정해 생활감을 구현했다"고. 또한, 직접 클래식 기타를 구입해 연습했다. "도현이 혼자 연주할 때 내는 소리가 클래식 기타일 것 같았다. 그 음색을 통해 음악감독 도현의 정서를 잡아갔다"는 것이다.도현의 시그니처가 된 안경은 "처음 인물을 떠올렸을 때부터 직관적으로 떠오른 아이템"이었다고 밝혔다. 그리고 "외형을 구축해 나가면서 자연스럽게 시선, 말투, 리듬, 자세까지 체화됐다. 도현의 정서와 내면이 함께 작동하는 과정이었다"고 덧붙였다. 장률의 캐릭터 해석과 디테일이 덧입혀진 도현의 매력이 한층 더 배가될 것 같은 예감이 드는 대목이다.무엇보다 기대되는 포인트는 바로 서현진과의 멜로 호흡. 장률 역시 멜로장인 서현진과의 만남에 설렜다고 한다. 그는 "현장에 놓이는 순간부터 서준경이라는 인물로 믿어졌다. 선배님의 존재감이 주도현의 감정을 자연스럽게 이끌었다. 본능이 이끄는 대로 연기하게 된 순간이 많았다"고 밝혔다. 또한, "함께 연기할 수 있어 영광이었다"는 소감과 함께 고마움을 전했다.마지막으로 장률은 "살아갈 동력을 잃고 견디기 힘든 순간, 우리 때로 나 자신을 괴롭힐 때가 있지 않나. 이 드라마는 가족의 이야기와 세대 간 러브 스토리를 통해, 각자만의 방식으로 삶을 헤쳐 나가는 사람들을 조용히 비춘다"고 설명하며 "상처를 안고도 다시 사랑을 선택하는 작품 속 인물들의 분명한 용기와 여정이 시청자분들께도 자연스러운 공감과 따뜻한 위로로 다가갈 수 있을 거라 생각한다"는 관전 포인트를 남겼다. 무엇보다, "우리 모두가 사랑할, 또 사랑받을 자격이 있다고 말하고 싶은 용기와 진심으로 끝까지 연기했다"는 장률. 그래서 시청자들이 각자의 삶에서 충분히 사랑하고, 충분히 사랑받길 바라겠다는 희망을 전했다.'러브 미'는 요세핀 보르네부쉬(Josephine Bornebusch)가 창작한 동명의 스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 하며, 호주BINGE/FOXTEL에서도 동명의 타이틀 'Love Me'로 리메이크된 바 있다. '러브 미'는 오는 19일(금) 저녁 8시 50분, JTBC에서 1~2회 연속 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr