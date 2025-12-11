사진=텐아시아DB

사진제공=티캐스트 E채널

가수 이준(38)이 방송 중 흥분한 모습을 보인다.11일 방송되는 티캐스트 E채널 '세트포유'에서는 세트 기획팀 이준·윤남노·건희·맵하니가 한우 정육식당, 마라 전문점, 멕시칸 음식점을 차례로 방문해 메뉴판 속 최고의 조합을 찾는다.지난주 이준이 스스로 쏘아 올린 직급 재정비 결과, 별 5개를 획득한 윤남노가 팀장으로, 별 3개의 건희가 과장으로 전격 승진하며 실력을 인정받았다. 반면, 이준은 별 1개에 그쳐 대리로 강등되는 수모를 겪었고, 맵하니는 여전히 별 0개로 꼴찌를 달리고 있다.세트 기획팀 4인방이 첫 번째로 찾아간 곳은 20년 정육 장인의 자부심이 깃든 한우 정육식당이다. 이곳에서는 세트포유 멤버들을 위해 준비된 최고급 한우 릴레이와 함께 고기 전문가 윤남노가 그동안 쌓은 지식과 부위별 맞춤 먹꿀팁을 대방출하며 멤버들을 사로잡는다. 이에 이준은 "우리 팀장님 예술하신다..."라며 감탄하고 건희 역시 "팀장님 말고 작가님이라고 불러야 할 것 같다. 무형문화재다"라며 존경심을 드러낸다. 침샘을 자극하는 먹부림과 멤버들의 찬사가 쏟아진 윤남노 표 소고기 꿀팁은 '세트포유' 방송에서 공개된다.그런가 하면, 네 사람은 지난주에 이어 또 한 번 마라 도전에 나선다. 마라 박사 건희를 제외한 나머지 3명의 멤버 모두 마라 초심자임이 밝혀진 가운데 "사람들이 마라탕만 마라인 줄 알아요"라는 사장님의 고민을 해결하기 위한 신(新) 마라 세트 개발이 본격화된다. 건희의 진두지휘 아래 펼쳐지는 다채로운 마라 메뉴의 공세에 나머지 멤버들도 점차 진정한 마라의 맛에 눈뜨게 된다.마지막으로 4인방은 이국적 분위기와 힙한 감성의 강남 핫플, 멕시칸 음식점에 도착한다. 눈앞에서 펼쳐진 압도적인 퍼포먼스에 입장부터 팀원들의 텐션은 하늘을 찌른다. 특히 한 메뉴를 맛본 이준은 갑자기 벌떡 일어나, 'Rainism'(레이니즘) 무반주 댄스를 선보이며 현장의 열기를 폭발시킨다.'세트포유'는 이날 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr