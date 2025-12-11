사진=텐아시아DB

'하트맨' 표지훈이 아이돌 출신다운 '무대 경력자'의 면모를 보였다.11일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '하트맨'의 제작보고회가 열렸다. 최원섭 감독과 배우 권상우, 문채원, 박지환, 표지훈이 참석했다.'하트맨'은 비밀이 있는 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 코미디 영화다.영화에서는 무대에서 열창하다 바지가 터져 속옷이 노출된 승민의 모습이 그려진다. 표지훈은 "속옷이 보이면 관객들도 집중을 못할 것 같다. 나라면 빨리 수습하고 공연을 다시 하는 게 좋은 방법일 거 같다"라고 말했다.반면 권상우와 박지환은 그대로 공연을 진행하겠다고 했다. 그것마저 '록앤롤' 정신이라고. 두 사람은 극 중에서 록밴드 앰뷸런스 활동을 함께한다.실제 앰뷸런스로 활동은 어떠냐는 물음에 권상우는 "홍보를 위해 앰뷸런스로도 나갈 수 있다. '아침마당'도 좋을 것 같다"고 답했다. 박경림이 "'전국노래자랑' 어떠냐"고 하자 배우들은 "좋다"고 호응했다. 최 감독이 '음악중심'과 같은 음악 프로그램을 제안하자 표지훈은 "그건 무리라고 생각한다"고 솔직하게 얘기해 웃음 터지게 했다. 이어 "'아침마당' 정도가 딱 좋을 것 같다"고 했다.표지훈은 "추운 겨울 행복하고 사랑스럽게 볼 수 있는 영화다. 친구들, 가족들과 많이 봐달라"고 당부했다.'하트맨'은 오는 1월 14일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr