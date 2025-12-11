도경수 / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'조각도시' 도경수가 평소 절친한 형인 이광수의 배우로서 프로페셔널한 면모에 감탄했다.11일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'에 출연한 배우 도경수를 만났다.'조각도시'는 흉악범 누명을 쓰고 수감된 청년 태중(지창욱 분)이 복수를 계획하고 실행해가는 액션 드라마. 도경수는 범죄 현장을 조작해 VIP들의 범죄를 은닉해주는 조각가 요한 역을 맡았다.도경수는 이 드라마를 통해 평소 절친한 사이기도 한 배우 이광수와 악역 연기 호흡을 맞췄다. 그는 "광수 형이 연기하는 걸 제대로 현장에서 본 건 처음이었다"며 "친하니까 일상적인 모습을 많이 봤는데, 몰입해서 연기하는 걸 보곤 '내가 알던 형이 아니구나' 놀랐다. 연기 잘하는 건 알고 있었지만, 순간 집중력이 말도 안 되게 좋더라. 배울 점이 많았다"고 칭찬했다.이광수가 맡은 도경 역은 권력과 돈을 가진 요한의 VIP 고객 중 한 명이다. 유력 국회의원의 아들로, 아버지라는 뒷배를 믿고 각종 사고를 치고 범죄를 저지른다. 깐족거리는 성격과 권위적인 태도는 요한의 신경을 거스르게 한다. 이에 도경수는 "진짜 꼴 보기 싫더라. 시청자들이 그렇게 느껴야 하는데 현장에서도 꼴 보기 싫었다"며 폭소케 했다. 그러면서도 "캐릭터 소화를 잘하는구나 싶었다"고 칭찬했다. 또한 "처음에는 친한 사람과 연기해야 한다는 생각에 '눈도 못 쳐다볼 수 있겠다', '오글거리면 어쩌나' 싶었는데, 신기하게도 오히려 집중이 잘 됐다. 형이 연기를 잘해줘서 그런 것 같다"고 했다.웹 예능 '핑계고'에서 유재석이 "도경수가 이광수를 꽂은 게 아니냐"는 농담을 한 적 있다. 이에 도경수는 "저는 광수 형이 하는 줄도 몰랐다. 작가님, 감독님이 캐스팅하신 거다. 저도 광수 형이 한다고 듣고 놀랐다. 재석이 형이 장난으로 한 말"이라고 해명했다.드라마 '조각도시' 공개 일정이 예능 '콩콩팡팡' 방영 일정도 겹치기도 했다. 드라마 속 모습과 예능 속 모습이 완전히 상반되는 상황. 도경수는 "장단이 있다고 생각한다. '콩콩팡팡'을 보고서 '조각도시'에 나왔으니 봐야겠다는 분도 있을 거고, '조각도시'를 보시고 '이들이 예능을 찍었네' 하는 분들도 있을 거다. 저는 오히려 좋은 효과가 나지 않았을까 싶어서 걱정하진 않았다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr