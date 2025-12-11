사진 제공 = tvN STORY

사진제공 = tvN STORY'

tvN STORY '용여한끼'가 우리 집 식탁을 순식간에 해외 맛집으로 바꿔줄 '방구석 미식 여행'을 떠난다. 특히 선우용여가 요리가 즐거워 춤까지 췄다고 전해져 궁금증을 자아낸다.11일 방송되는 선우용여의 요즘 요리 도전기, tvN STORY '용여한끼' 3회에서는 '딤섬의 여왕' 정지선 셰프와 '일식 끝판왕' 장호준 셰프가 스승으로 등판, 집에서도 손쉽게 즐길 수 있는 아시아 맛 여행 레시피를 전수한다. 두 셰프는 각각 "먹는 순간 중국과 일본으로 보내주겠다"는 야심 찬 포부를 밝히며 용여 학생의 취향을 저격한다.먼저 정지선 셰프는 어렵게만 느껴졌던 딤섬을 집에서도 간단하게 만들 수 있는 특급 비법을 공개한다. 복잡한 과정 없이 '자르고 찌는' 명쾌한 조리법으로 모양까지 예쁜 홈메이드 딤섬을 완성해 감탄을 자아낸다. 뿐만 아니라 제철 무를 활용한 건강하고 맛있는 레시피도 선보여, 선우용여가 "예쁘다", "간단해요", "너무 좋아요", "저도 따라 할 수 있을 것 같아요"라고 감탄사를 연발하며 소녀처럼 기뻐했다는 후문이다.이어 장호준 셰프는 일본의 국민 음식 '규동'을 단 15분 만에 완성하는 마법 같은 비법을 보여준다. 특히 맛의 핵심이 되는 '만능 간장'의 황금 비율을 방송을 통해 가감 없이 공개해 눈길을 끈다. 비율대로 섞기만 하면 누구나 실패 없이 일본 현지의 맛을 낼 수 있다는 설명에 선우용여 역시 "이건 정말 집에서 할 수 있겠다"며 의욕을 불태웠다고.무엇보다 이날 방송의 백미는 요리의 즐거움에 푹 빠진 선우용여의 모습이다. 그동안 생소한 조리 과정에 어려움을 표하기도 했던 선우용여는 셰프들의 눈높이 교육과 초간단 레시피 덕분에 "나 처음이야. 재미있는 거!"라고 외치며 흥을 주체하지 못한다. 급기야 요리 내내 '흥 폭발 댄스'를 선보이며 현장 분위기를 화기애애하게 만들었다는 전언이다.제작진은 "오늘(11일) 방송에서는 선우용여 학생도 춤추게 만든 '초간단 고퀄리티' 레시피들이 쏟아진다"며, "정지선, 장호준 셰프가 알려주는 꿀팁들로 시청자 여러분도 집에서 맛있는 세계 여행을 즐겨보시길 바란다"고 전했다.벤츠 몰고 호텔 조식을 먹으러 가는 일상으로 화제가 됐던 선우용여. 그런 선우용여의 흥을 유발한 셰프들의 알짜배기 레시피가 공개될 '용여한끼' 3회는 이날 오후 8시 tvN STORY에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr