사진=정다연 기자

배우 김히어라가 배역에 만족감을 드러냈다.뮤지컬 '팬레터' 출연진들이 11일 서울 서초구 예술의전당에서 언론을 만났다. 이날 행사에는 김해진 역의 에녹, 김종구, 김경수, 정세훈 역의 문성일, 김리현, 원태민, 히카루 역의 소정화, 김히어라, 강혜인, 김이후 그리고 작곡가 박현숙, 연출 김태형, 안무가 신선호 등이 참석했다.지난 5일부터 관객들과 만나고 있는 '팬레터'는 일제강점기인 1930년대가 배경이다. 당대 문인이었던 김유정과 이상 작가 등의 모임 '구인회'의 일화에서 모티브를 얻어 창작된 팩션 뮤지컬이다. 천재 소설가 김해진과 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 비밀에 싸인 작가 히카루의 이야기를 통해 문인들의 예술혼과 사랑을 매혹적으로 그린다.김히어라는 극 중 히카루 역을 맡았다. 히카루는 일본어로 '빛'이라는 뜻을 가지고 있다. 김히어라는 맡은 배역의 매력에 대해 "히카루 역할을 하고 싶어하는 여배우가 많을 것"이라며 "2시간 안에 여러 톤을 연기할 수 있는 역할"이라고 소개했다.김히어라는 히카루에 대해 "새하얀 도화지에서 욕망 가득한 짙은 인물로 서서히 변한다"며 "도화지에 원하는 색깔을 마음껏 칠할 수 있는 캐릭터인 것 같다. 어디서부터 히카루의 색깔이 짙어지는지 관객분들께서 직접 보고 찾아 보시는 재미가 있는 좋은 캐릭터다"라고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr