사진=정다연 기자

하나의 뮤지컬 작품에 다섯 번째 출연하고 있는 배우가 있다. 바로 이규형. 그가 초연 때부터 임했던 작품이 10주년을 맞는 것에 대한 남다른 소감을 전했다.뮤지컬 '팬레터' 출연진들이 11일 서울 서초구 예술의전당에서 언론을 만났다. 이날 행사에는 김해진 역의 에녹, 김종구, 김경수, 정세훈 역의 문성일, 김리현, 원태민, 히카루 역의 소정화, 김히어라, 강혜인, 김이후 그리고 작곡가 박현숙, 연출 김태형, 안무가 신선호 등이 참석했다.지난 5일부터 관객들과 만나고 있는 '팬레터'는 일제강점기인 1930년대가 배경이다. 당대 문인이었던 김유정과 이상 작가 등의 모임 '구인회'의 일화에서 모티브를 얻어 창작된 팩션 뮤지컬이다. 천재 소설가 김해진과 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 비밀에 싸인 작가 히카루의 이야기를 통해 문인들의 예술혼과 사랑을 매혹적으로 그린다.'팬레터'는 2016년 초연해 올해 10주년을 맞았다. 이규형은 초연부터 이번 오연까지 모든 시즌에 참여하고 있다. 그는 "어릴 적 뮤지컬 '렌트' 10주년 영상을 보면서 '대단하다' 싶었는데 (오연을 하는) 지금은 저에게 스스로 대견하다고 말해주고 싶다"고 남다른 기분을 드러냈다.그는 "배우들이 바뀌면서 극 자체가 새로워지는 등 다양성이 넓어지는 것 같다"며 "대한민국을 대표하는 창작 뮤지컬이기 때문에 이번 공연 역시 지난 시즌들 때와 다르게 또 새로운 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 싶다"고 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr