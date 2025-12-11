유재석, 영케이/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=tvN '식스센스: 시티투어2'

'식스센스: 시티투어2'가 데이식스 영케이, 원필과 함께 파주 핫플레이스를 섭렵한다.11일 방송될 tvN '식스센스: 시티투어2'(연출 정철민, 박상은) 7회에서는 대세 밴드 데이식스(DAY6) 영케이, 원필과 파주 핫플레이스를 방문하며 숨은 가짜를 찾아 나선다. 현재 6전 1승 5패의 전적을 기록 중인 '뭉툭즈'가 데이식스의 기운을 받아 가짜 찾기에 성공할지 궁금증을 자극하고 있다.식센이들은 '드라마시티 in 파주'를 주제로 진행되는 파주 투어에서 이색 메뉴, 드라마틱한 반전이 있는 핫플레이스를 방문한다. 특히 첫 번째 가게부터 호불호 있는 음식과 파스타의 만남으로 탄생한 메뉴가 소개돼 고개를 갸우뚱하게 만든다. 심지어 원필은 본 적 있는 음식이라고 해 사전 작업 전문인 제작진을 향한 의심이 더해진다고.하지만 어김없이 맛이 신뢰도를 급상승시키며 식센이들의 의견이 분분해진다. 또한 음식에 몰입한 영케이는 폭풍 먹방을 펼치고 추리하는 미미에게 다른 음식도 챙겨주며 '먹케이'다운 면모로 웃음을 선사한다. 이에 유재석은 "너는 가짜 찾을 생각이 없구나?"라며 "땀 흘리고 먹네"라고 말해 먹짱 영케이의 유쾌한 활약에 기대가 모아지고 있다.그런가 하면 미미가 알고 있던 가게도 가짜 용의선상에 포함돼 관심이 쏠린다. 미미는 도착하자마자 진짜를 어필하며 "믿으세요"라고 이야기해 모두의 이목을 집중시켰다는 후문. 과연 미미가 이토록 자신만만한 이유는 무엇일지 해당 가게는 진짜일지 궁금증을 유발하고 있다.최종 선택을 앞두고 각자 의견을 나누던 가운데 영케이가 지난 10년 간의 데이터에 기반해 데이식스의 황금손 멤버인 원필의 촉을 믿어보고 싶은 마음을 밝힌다. 어깨가 무거워진 원필은 6전 1승 5패인 식센이들에게 승리를 안겨줄 수 있을지 주목된다.게스트 데이식스 영케이, 원필과 함께하는 가짜 찾기 여행은 이날 오후 8시 40분 tvN '식스센스: 시티투어2'에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr