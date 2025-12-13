허성태, 4살 연상 '돌싱' 앵커와 데이트 포착…"좋아요, 누나" 돌발 고백 ('데이앤나잇')

사진=텐아시아DB

배우 허성태(48)가 '돌싱' 김주하(52)에게 돌발 고백한다.MBN ‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동’을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. ‘김주하의 데이앤나잇’의 한 코너로 마련된 ‘출장 나왔데이’는 김주하와 문세윤, 조째즈가 스튜디오가 아닌, 게스트들이 있는 의미 있는 장소로 직접 찾아가 허심탄회한 토크를 나누는 콘셉트다.오는 13일 오후 9시 40분 방송되는 ‘김주하의 데이앤나잇’ 4회에서는 ‘출장 나왔데이’ 1탄으로 믿고 보는 배우 허성태와 김주하가 허성태가 꼽은 추억의 장소에서 허심탄회한 이야기를 나눈다. 먼저 김주하는 제작진에게 힌트를 받아 게스트가 있다는 동대문 러시아 거리로 향하고, 러시아 거리 한구석 아이스박스 옆에 있던 허성태와 만나면서 색다른 분위기를 형성한다. 더욱이 김주하가 아이스박스의 정체를 궁금해하자 허성태가 “여기에 시체가 들어있을 수도 있고!”라는 살벌한 한마디를 남겨 순식간에 공기를 얼어붙게 한다. 과연 허성태의 의미심장한 한마디는 어떤 의미인지 주목된다.이어 허성태는 배우가 되기 전까지 러시아어 전공을 살려 대기업 러시아 쪽 해외 마케팅 부서에서 근무하다 35세 나이에 배우로 데뷔했음을 밝힌다. “배우는 감히 상상도 못 하는 거였다”라며 어린 시절 심했던 외모 콤플렉스를 토로한 허성태는 “TV를 보다가 오디션에 도전했다”라고 인생을 바꾼 배우 오디션 프로그램 출전 비하인드를 공개한다. 어린 시절 허성태를 소극적으로 변하게 한 외모 콤플렉스 원인과 연기 경험이 전혀 없던 허성태가 다니던 직장을 그만두고 오디션 프로그램에 지원하면서 몰아닥친 후폭풍은 무엇일지 궁금증을 높인다.이런 가운데 러시아 식당에서 김주하와 식사하며 이야기를 나누던 허성태는 김주하를 향해 “좋아요 누나!”라는 돌발 고백을 건네 웃음을 자아낸다. 허성태는 TV에서 보던 카리스마 있는 모습이 아닌 김주하의 인간미 넘치는 모습에 깜짝 놀라며 “진짜 털털하시다!”, “김주하 님에게 이런 말을 들을 줄은 상상도 못 했어요”라는 감탄을 터트린다. 허성태가 반한 김주하의 반전 행동이 호기심을 자아낸다.허성태는 첫 주연을 맡은 영화 ‘정보원’을 처음엔 거절했다며 “아직은 첫 번째 주연을 맡는다는 것 자체가 시기상조라고 생각했다”라고 이유를 전한다. 허성태가 왜 마음을 바꾼 것인지, 인생 첫 주연작에 대한 허성태의 각오에 관심이 고조된다.제작진은 “허성태는 김주하와의 토크 내내 솔직함과 겸손함이 묻어나는 자세로 귀감을 안겼다”라며 “다양한 방식으로 진화하는 토크테인먼트 ‘김주하의 데이앤나잇’에 계속된 관심과 응원을 부탁드린다”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr