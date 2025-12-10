사진=텐아시아DB

'모범택시3'가 각종 흥행 지표를 또 한 번 갈아치웠다.SBS 금토드라마 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 지난 2023년 방영된 '모범택시2' 이후 2년 만에 배우 이제훈이 또 주연을 맡았다.지난 5, 6화에서는 김도기(이제훈 분)와 무지개 히어로즈가 15년 전 무지개 운수의 첫 번째 복수 대행 의뢰이자 유일한 미해결 사건인 '진광대 배구부 시신 없는 살인사건'의 진실을 밝히기 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 도기가 타짜도기, 헬스클럽 사장도기 등 다채로운 부캐 활약을 펼치며 빌런 임동현(문수영 분)을 겨냥한 화끈한 금융치료 참교육을 펼쳤다.'모범택시3'는 각종 흥행 수치로도 슈퍼IP의 파워를 증명하고 있다. '모범택시3'는 6회 방송 기준으로 전국 평균 12.0%로 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 뿐만 아니라 화제성과 채널 경쟁력을 가늠하는 지표로 활용되는 2049 시청률 역시 최고 4.21%, 평균 3.6%로 12월에 방영된 전 채널, 전 프로그램 중 1위를 차지했다. (닐슨코리아 제공)또 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 12월 1주 차(12월 1일~12월 7일 집계) 화제성 순위에서도 '모범택시3'가 3주 연속으로 TV 부문 드라마-비드라마 통합 1위를 기록했고, 특히 TV 프로그램 SNS 화제성 순위에서 3주 연속 1위를 수성, VON(블로그/커뮤니티/카페), SNS 등에서 집계된 게시글 지수에서도 압도적 1위를 차지하며 독보적인 존재감을 과시했다. 뿐만 아니라 온라인상에서도 '모범택시3' 열풍은 이어졌다. 12월 8일 기준으로 영상 누적 조회수가 무려 1억 7백만 뷰를 돌파하며, 1억 뷰 고지를 넘어섰다. (SBS 공식 SNS 멀티채널 합계)한편 이번 주 방송되는 7, 8화에서는 도기와 무지개 히어로즈가 드디어 살인사건의 진짜 배후, 천광진(음문석 분)과 최후의 결전을 펼칠 예정이다. 앞서 진광대 배구부를 둘러싼 추악한 승부조작 범죄가 수면 위로 드러난 상황. 과연 무지개 히어로즈가 어떤 눈눈이이 참교육을 선보일지, 15년에 걸친 복수 대행 서비스가 어떤 결말을 맺을지 귀추가 주목된다.'모범택시3'는 오는 12일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr