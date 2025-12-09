김혜윤, 변우석 이어 또 설레는 키 차이…183cm 로몬과 로맨스 호흡 ('오늘부터 인간입니다만')

사진제공=SBS

'선업튀'에서 변우석과 로맨스 호흡을 선보였던 김헤윤이 183cm 로몬과 새로운 로맨스를 예고했다.9일 SBS 새 금토드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’ 측은 내년 상반기 편성 확정 소식과 함께 대본 리딩 현장을 공개했다.‘오늘부터 인간입니다만’은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생구원 판타지 로맨스다. 연애 빼고 다해본 모태솔로 구미호 은호(김혜윤 분)와 한순간의 선택으로 운명이 바뀐 축구스타 강시열(로몬 분)의 ‘혐관’으로 시작된 신묘한 로맨스가 펼쳐질 예정이다.‘마에스트라’, ‘연애대전’ 등을 선보인 김정권 감독과 ‘최고의 치킨’을 공동 집필한 박찬영·조아영 작가가 의기투합했다. ‘마이데몬’, ‘오늘의 웹툰’, ‘철인왕후’ 등을 선보여온 빈지웍스가 제작을 맡았다.이날 대본 리딩에는 김정권 감독과 박찬영·조아영 작가를 비롯해 김혜윤, 로몬, 이시우, 장동주, 최승윤, 인교진, 이승준, 홍수현 등 연기 베테랑부터 신예 군단까지 한자리에 모였다. 첫 만남의 기분 좋은 설렘과 긴장 속, 본격적인 리딩이 시작되자 배우들은 실전을 방불케 하는 뜨거운 열연을 펼쳤다는 후문이다.김혜윤은 인간이 되고 싶지 않은 괴짜 MZ 구미호 은호 역을 맡아 시크함과 러블리를 오가는 2026년판 구미호 캐릭터를 새롭게 완성시켰다. 행여나 인간이 될까 봐 선행과 남자를 멀리하던 은호의 호(狐)생사를 변화무쌍하게 그려내며 이제껏 본 적 없는 연기 변신을 예고했다.로몬은 자만은 있어도 나태는 없는 월드클래스 축구선수 강시열에 자연스럽게 녹아든 연기로 주목받았다. 그는 남 부러울 것 하나 없이 완벽한 인생에 격변을 맞은 강시열의 폭넓은 감정 변화를 탁월하게 표현해냈다. ‘선재 업고 튀어’를 통해 신드롬급 인기를 구가한 김혜윤과 ‘지금 우리 학교는’으로 전세계 시청자들의 눈도장을 찍은 로몬이 또 하나의 인생작을 탄생시킬지 어느 때보다 관심이 쏠리고 있다.현실과 판타지의 경계를 넘나들며 극을 더욱 풍성하게 채울 배우들의 캐릭터 열전 역시 기대감을 고조시켰다. 은호와 모종의 인연으로 얽힌 ‘금호’로 분한 이시우는 철저히 베일에 가려진 캐릭터로 궁금증을 더했다. 강시열과 축구선수로서 정반대의 인생을 살고 있는 ‘현우석’ 역의 장동주는 서사의 한 축을 맡아 존재감을 과시했다. 최승윤은 금수그룹 4세이자 은호의 VIP 고객 ‘이윤’을 통해 확신의 ‘빌런캐’로 활약하며 긴장감을 불어넣었다.인교진은 청소년 축구 국가대표팀의 수석 코치에서 4부 리그 시민 구단의 감독이 된 ‘박용길’을 맡아 특유의 맛깔나고 능청스러운 연기로 분위기를 환기시켰다. 이승준은 축구선수 아들을 뒷바라지하는 현우석의 아버지 ‘현상철’ 역으로 현실 공감을 불러일으켰다. 특별출연으로 합류한 홍수현은 강시열의 재능과 가능성을 발견하고 그의 에이전트를 자처한 9년 차 파트너 ‘홍연수’ 역을 맡아 생동감 있는 열연을 펼쳤다.여기에 박용길(인교진 분) 감독이 이끄는 대흥시민구단 선수 4인방으로 뭉친 공격형 미드필더 ‘서범’ 역의 유환, 센터백 ‘황치수’ 역의 김태정, 윙백 ‘배정배’ 역의 지승준, 백업 골키퍼 ‘김경훈’ 역의 김태희까지 청춘 배우들의 에너지와 팀워크도 돋보였다.‘오늘부터 인간입니다만’ 제작진은 “구미호 설화를 바탕으로 한 다양한 콘텐츠들이 있었지만, ‘오늘부터 인간입니다만’은 독창적인 설정과 세계관으로 색다른 재미를 선사한다”라며, “특히 MZ 구미호와 축구스타로 만난 김혜윤, 로몬의 케미스트리가 오랜 기다림을 아깝지 않게 할 것”이라고 전했다.‘오늘부터 인간입니다만’은 오는 2026년 1월 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr