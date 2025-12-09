황석정, '친언니 익사' 가슴 아픈 가정사 고백했다…"난 수영 못 해"('같이 삽시다')

황석정이 언니가 익사했다는 가슴 아픈 가정사를 고백했다.
지난 8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'(이하 '같이 삽시다')에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 아산으로 향했다. 네 사람은 아산의 온천 워터파크를 찾았다. 네 사람은 '큐티', '뷰티', '날티', '옥에 티'라고 적힌 핑크색 옷으로 맞춰입었다.
즐겁게 수영하는 언니들과 달리 황석정은 "나 수영할 줄 모른다", "물이 깊다" 등 수영장을 다소 무서워했다. 그러면서 "우리 탕에 들어가자"고 제안했다. 유수풀에서 노는 혜은이에게는 "거기가 물살이 있더라"며 걱정하기도 했다.
황석정은 "나는 수영을 못 한다. 우리 가족들은 물 근처에도 안 간다"고 털어놓았다. 이어 "내가 태어나기 전 언니가 있었다. 아빠가 베트남전 파병 가셨을 때, 언니가 집 앞 물가에서 놀다가 못 나왔다"라고 말했다. 또한 "아버지가 돌아왔는데 사랑하는 딸이 없으니까 계속 울기만 하고 술만 드시니까 아버지 우는 모습에 어머니가 못생겨도 좋으니 딸 하나만 낳게 해달라고 그렇게 기도하셨다. 제가 태어나고 아버지는 우는 걸 그쳤다. 아버지가 저를 좋아하셨다"며 찡한 마음을 전했다.
혜은이는 황석정에게 "손 잡아줄테니 (수영) 해보겠냐"고 제안했다. 황석정은 혜은이의 도움을 받아 생애 첫 수영에 도전해봤다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'(이하 '같이 삽시다')에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 아산으로 향했다. 네 사람은 아산의 온천 워터파크를 찾았다. 네 사람은 '큐티', '뷰티', '날티', '옥에 티'라고 적힌 핑크색 옷으로 맞춰입었다.
즐겁게 수영하는 언니들과 달리 황석정은 "나 수영할 줄 모른다", "물이 깊다" 등 수영장을 다소 무서워했다. 그러면서 "우리 탕에 들어가자"고 제안했다. 유수풀에서 노는 혜은이에게는 "거기가 물살이 있더라"며 걱정하기도 했다.
황석정은 "나는 수영을 못 한다. 우리 가족들은 물 근처에도 안 간다"고 털어놓았다. 이어 "내가 태어나기 전 언니가 있었다. 아빠가 베트남전 파병 가셨을 때, 언니가 집 앞 물가에서 놀다가 못 나왔다"라고 말했다. 또한 "아버지가 돌아왔는데 사랑하는 딸이 없으니까 계속 울기만 하고 술만 드시니까 아버지 우는 모습에 어머니가 못생겨도 좋으니 딸 하나만 낳게 해달라고 그렇게 기도하셨다. 제가 태어나고 아버지는 우는 걸 그쳤다. 아버지가 저를 좋아하셨다"며 찡한 마음을 전했다.
혜은이는 황석정에게 "손 잡아줄테니 (수영) 해보겠냐"고 제안했다. 황석정은 혜은이의 도움을 받아 생애 첫 수영에 도전해봤다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT