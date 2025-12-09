황석정, '친언니 익사' 가슴 아픈 가정사 고백했다…"난 수영 못 해"('같이 삽시다')

사진=KBS2 '같이 삽시다' 영상 캡처

황석정이 언니가 익사했다는 가슴 아픈 가정사를 고백했다.지난 8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'(이하 '같이 삽시다')에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 아산으로 향했다.네 사람은 아산의 온천 워터파크를 찾았다. 네 사람은 '큐티', '뷰티', '날티', '옥에 티'라고 적힌 핑크색 옷으로 맞춰입었다.즐겁게 수영하는 언니들과 달리 황석정은 "나 수영할 줄 모른다", "물이 깊다" 등 수영장을 다소 무서워했다. 그러면서 "우리 탕에 들어가자"고 제안했다. 유수풀에서 노는 혜은이에게는 "거기가 물살이 있더라"며 걱정하기도 했다.황석정은 "나는 수영을 못 한다. 우리 가족들은 물 근처에도 안 간다"고 털어놓았다. 이어 "내가 태어나기 전 언니가 있었다. 아빠가 베트남전 파병 가셨을 때, 언니가 집 앞 물가에서 놀다가 못 나왔다"라고 말했다. 또한 "아버지가 돌아왔는데 사랑하는 딸이 없으니까 계속 울기만 하고 술만 드시니까 아버지 우는 모습에 어머니가 못생겨도 좋으니 딸 하나만 낳게 해달라고 그렇게 기도하셨다. 제가 태어나고 아버지는 우는 걸 그쳤다. 아버지가 저를 좋아하셨다"며 찡한 마음을 전했다.혜은이는 황석정에게 "손 잡아줄테니 (수영) 해보겠냐"고 제안했다. 황석정은 혜은이의 도움을 받아 생애 첫 수영에 도전해봤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr