사진=에스콰이어 코리아

지난해 9월 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연해 큰 인기를 끈 최립우가 에스콰이어 디지털 커버를 장식했다.최립우는 더마 스킨케어 브랜드 세타필과 함께한 에스콰이어 3월 디지털 커버를 공개했다. 이번 화보에는 최립우가 평소 사용하는 애정템을 활용해 바디 피부 케어를 완성하는 모습이 담겼다.최립우의 청량한 소년미가 눈길을 사로잡는다. 맑고 투명한 눈빛과 해사한 미소를 띤 최립우는 스킨케어를 사용하는 순간까지도 특유의 싱그러운 매력을 발산하며 프로페셔널한 면모를 보여줬다.지난해 12월 솔로 아티스트로 가요계에 데뷔한 최립우는 음악뿐만 아니라 화보, 콘텐츠, 공연 등 여러 방면에서 활약하며 화제를 모으고 있다. 첫 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)으로 각종 음반, 음원 차트에서 눈에 띄는 성과를 기록했고, 데뷔 후 첫 시상식인 '제2회 디 어워즈'에서 3관왕을 달성하며 차세대 슈퍼 루키로 자리매김했다. 또한 오는 3월 21~22일 개최하는 국내 앙코르 팬미팅 'Drawing Yu : Exhibition'(드로잉 우 : 엑시비션)은 티켓 오픈 직후 전 회차 전석 매진을 기록하며 최립우의 뜨거운 인기를 보여주고 있다.최립우의 화보는 에스콰이어 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr