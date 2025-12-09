조진웅, 차 안에서 감독을 때렸다고…“이유 X, 주먹으로 얼굴 가격“[종합]

다큐멘터리 영화 감독 허철이 배우 조진웅에게 폭행을 당했다.허 감독은 지난 7일 자신의 SNS에 “중학교 때 친구랑 주먹다짐을 한 이후로 어른이 돼서 처음으로 누구한테 맞았다. 2014년 어느 날 내 얼굴을 주먹으로 가격한 사람이 있다”라며 “나를 때린 사람이 조진웅 배우. 반격할 틈도 없이 주변에서 말려서 일방적으로 아주 짧은 시간에 많이 맞았던 기억이 있다. 그것도 아주 늦은 시간도 아니고 모 감독의 영화 성공을 기원하는 제를 지낸 후 차량으로 이동 중 차 안에서 벌어진 일”이라고 적었다.이어 “내 옆에 앉아 있던 조 배우가 아무 이유도 없이 갑자기 가격했다. 사람들이 말리자 갑자기 울기 시작했다”라며 “(나는) 당황했다. 뭐지? 뭐 이런 황당한 경우는 무엇인가. 난 그날 이 배우를 처음 만났고 도무지 이해를 못 했다”고 덧붙였다.그는 “매니저를 통해 정식으로 사과를 요구했지만 그는 사과하지 않았다. 아무 죄도 없는 매니저만 내 앞에서 무릎을 꿇고 어쩔 줄 몰라 했다”라며 “며칠이 지나도 사과하지 않았다. 기억이 안 난다고. 그 이후로 난 화면에서 그의 얼굴만 보이면 껐다. 자꾸 그날 그 순간이 생각나고 분노가 치밀었기에. 트라우마가 되었다”고 했다.이어 “주변 영화인들에게 하소연을 해도 모두들 ‘왜 그랬지?’ 허허 하며 넘어가서 그냥 묻고 지내왔다. 오늘 그에 관한 뉴스를 봤고 그의 과거 이력을 알게 됐다. 근데 참 희한하다. 내 마음속에서 다른 마음이 올라왔다. 처음으로 ‘그랬었구나’ 하며 용서의 마음이 올라왔다”라며 “이 배우에 대한 분노가 아니라 세상 사람들에 대한 화가 치솟는다. 은퇴를 하게 만드는 사람들의 시선과 손가락질. 그동안 나는 아무 맥락 없이 폭력을 당했던, 벌어진 현상에 대해 화내기 급급했다”고 썼다.그러면서 “너무 창피하다. 난 왜 그 사람들이 이런 행동을 했을까 궁금해하고 이해하려 하지 않았을까”라며 “나도 지금 그 수많은 손가락질하는 사람들과 같은 미물이 아니던가. 그들에 대한 화는 결국 내 자신에 대한 실망”이라고 했다.허 감독은 마지막으로 조진웅을 향해 “부디 다시 연기 생활을 하기 바란다”며 “언젠가 다시 만나면 소주 한잔하고, 나한테 뺨 한 번만 맞고 쿨하게 털어내자”라고 강조했다.이후 그는 글을 삭제한 것으로 알려졌다.앞서 조진웅은 고교 시절 특가법상 강도 강간 혐의로 소년원 송치를 받았다는 사실이 밝혀졌다. 성인이 된 이후에도 극단 단원을 폭행해 벌금형을 받았으며, 2004년 영화 ‘말죽거리 잔혹사’ 촬영 당시 음주운전으로 면허 취소를 당한 이력 등이 공개됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr