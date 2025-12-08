사진=마이큐 SNS

방송인 김나영과 백년가약을 맺은 가수 겸 화가 마이큐가 부지런한 일상을 공유헸다.마이큐는 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "Monday 10km Run"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 마이큐가 헬스장 내부에 있는 거울 앞 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 헬스장 밖은 어두워 그가 동이 트기도 전 이른 시간에 헬스장에 도착했음을 체감하게 했다.한편 마이큐는 방송인 김나영과 최근 결혼했다. 김나영은 재혼이다. 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔고, 마이큐와 2021년부터 공개 열애를 해왔다.김나영은 마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 "4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜줬다"며 "짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"고 설명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr