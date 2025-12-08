홈 연예가화제 샤이니 태민, 왕자님 비주얼에 심쿵 [TV10] 입력 2025.12.08 14:07 수정 2025.12.08 14:07 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 샤이니 태민이 8일 오후 서울 영등포구 여의도동에 위치한 FKI 타워 컨퍼런스 센터 그랜드볼룸에서 열린 AHC 신제품 '풀 리프트 아이크림 포 페이스' 론칭 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 "28살 어린 미성년자와 교제"…이찬원, 내연녀와 '세집 살림' 유명인에 '말잇못' ('셀럽병사') "왜 이렇게 정신을 못 차려" 박세리도 위기 맞았다…선수도 줄줄이 부상→추신수까지 경고 ('야구여왕') [공식] 시청률 2.2%→5.8% 급등했다더니…'신인감독' 김연경, 또 다시 본다 '스카우팅 리포트' 편성 확정 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT