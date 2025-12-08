TV텐 바로가기
그룹 샤이니 태민이 8 오후 서울 영등포구 여의도동에 위치한 FKI 타워 컨퍼런스 센터 그랜드볼룸에서 열린 AHC 신제품 ' 리프트 아이크림 페이스' 론칭 행사에 참석했다.
샤이니 태민, 왕자님 비주얼에 심쿵 [TV10]
