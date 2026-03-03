김민지 / 사진 = 김민지 유튜브 캡처

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 출연진 김민지가 성형 의혹에 대해 입을 열었다.유튜브 채널 '김민지 KIMMINGEE'에는 '솔로지옥5 큐앤에이 하랬더니 돌아버린 김민지 Q&A'라는 제목의 영상이 최근 게재됐다.이날 김민지는 구독자들의 질문에 답하는 Q&A 시간을 가졌다. 공개된 영상에서 김민지는 "언니 진짜 악의 없이 궁금해서 그런데 릴스 보다가 성형 얘기 있던데 (성형)하신 건가요?"라는 누리꾼의 질문에 "너 악의 없는 거 아닌 것 같은데"라고 유쾌하게 답했다. 이어 "성형은 진짜 안했다. 저도 (과거) 사진을 보면 좀 괴랄하다. 교정기를 하면 입이 튀어나오더라"고 덧붙였다.김민지는 잠시 뜸 들이다가 "교정만 하고 예뻐지는 사람이 어딨냐"며 "필러를 좀 맞았다. 코도 필러고 이마도 필러다"라고 시술 사실을 솔직하게 털어놨다. 이어 그는 "요즘 시술에 눈을 떴다"고 밝히며 "저도 제가 교정하고 필러 조금 맞았다고 예뻐질 줄 몰랐다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.앞서 김민지는 '솔로지옥5' 출연 이후 과거 사진이 공개되며 성형 의혹에 휩싸인 바 있다. 당시 온라인 상에서는 "성형이 의심될 수밖에 없는 외모 변화다", "교정만 한 건 아닌 것 같다" 등의 반응이 이어졌다.한편, 김민지는 육상 선수 출신으로 선수 시절 대회 현장 사진이 확산되며 '육상계 카리나'라는 별명을 얻었다. '솔로지옥5'에서 얼굴을 알린 그는 '골 때리는 그녀들', '아는 형님' 등 예능에서 활발하게 활동 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr