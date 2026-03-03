사진제공=KT스튜디오지니

'아너 : 그녀들의 법정'이 3일 본방송을 앞두고, 이나영의 재판 현장을 선공개했다. 서현우를 살해한 혐의로 구속된 이나영이 법정에 선 가운데, 정당방위를 주장하는 변호인으로 배우 문태유가 특별출연한다.ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'이 공개한 스틸컷에서 수감복을 입고, 피고인석에 앉은 윤라영(이나영 분). 거센 폭풍 속에서도 흔들림 없이 의뢰인을 지켰던 변호사가 아닌, 재판받는 피의자로 수척해진 윤라영의 얼굴은 이번 싸움이 결코 쉽지 않음을 예감케 한다. 동기 변호사 정우(문태유 분)가 지원사격에 나서, 정당방위 입증을 위한 치열한 법정 공방을 예고한다.지난 방송에서 비밀 성매매 카르텔로부터 꼬리 자르기를 당해, 벼랑 끝에 몰린 박제열(서현우 분)은 L&J(Listen & Join) 변호사 3인방 윤라영, 강신재(정은채 분), 황현진(이청아 분)이 커넥트인 피해자들을 피신시킨 안전가옥에서 난동을 부렸다. 광기에 휩싸여 20년 전 그날처럼 세 친구들을 위협했고, 결국 이를 저지하던 윤라영이 휘두른 파이프에 맞아 사망했다. 이번에는 그녀가 친구들을 구한 것이다. 하지만 결국 윤라영은 살인 피의자로 구속된다.그런데 이 비극을 주도면밀하게 설계한 이가 바로 초록후드 한민서(전소영 분)란 사실은 시청자들을 충격에 몰아넣었다. 커넥트인 이용자들의 성착취 현장 영상을 SNS에 직접 폭로했다고 밝히며 박제열의 광기를 자극해 L&J의 안전 가옥으로 유인한 것. 사건 직후 윤라영에게 도착한 메시지는 다시 한번 판을 세차게 뒤흔들었다. "고마워요 엄마. 아빠를 죽여줘서"라는 문자를 보낸 그녀의 목에는 윤라영이 죽은 딸의 묘역에 남겨뒀던 목걸이가 걸려 있었다. 정황상 윤라영과 박제열 사이에서 태어난 딸임이 암시되며 충격을 더했다.사전 공개된 10회 예고 영상에는 박제열의 묘지를 찾아간 한민서가 "명복은 안 빌게요. 어차피 지옥에 있을 테니까"라고 읊조리는 장면이 포착됐다. 냉혹한 얼굴과 달리, 그 내면에 어떤 복잡한 감정이 도사리고 있는지는 아직 밝혀지지 않았다. 게다가 윤라영은 "민서 뒤에 누가 있어"라며 배후의 존재를 직감한 상황. 그런데 함께 공개된 스틸컷에는 한민서가 백태주(연우진 분)를 만난 현장이 담겨있다. 자신이 당한 고통 그 이상으로 돌려주겠다며 복수의 칼을 갈았던 한민서가 백태주가 설계한 판에서 이중 첩자로 움직인 것인지, 두 사람이 어떤 관계로 엮인 것인지 의문을 더한다.제작진은 "10회에서는 살인 피의자로 구속된 윤라영의 재판과 함께 커넥트인을 둘러싼 더 거대한 진실이 낱낱이 공개되며 폭풍 전개가 이어진다. 윤라영이 정당방위를 인정받고 구속에서 벗어날 수 있을지, 그리고 한민서와 백태주의 진짜 정체가 이 판을 어떻게 흔들지 지켜봐 달라"고 전했다.'아너 : 그녀들의 법정' 10회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr