먹방 유튜버 쯔양이 자신을 사칭한 사건으로 돈쭐을 내줬다.7일 쯔양의 채널 '쯔양밖정원'에는 "저한테 사기를 당하셨다구요? 피해자 사장님 돈쭐내러 몰래 찾아갔습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 쯔양은 "오늘은 새로운 사기 수법이 유행을 하고, 저를 사칭해서 사기를 치는 사람도 많이 생겨서 그 수법을 많은 분들이 알고 있으면 좋을 것 같아서 촬영했다"고 운을 뗐다.촬영한 가게를 찾아간다며 쯔양은 "오늘 찾아가는 곳이 제가 촬영했던 곳인데 사장님한테 연락이 왔다. 저희 팀이 회식을 한다면서 와인을 주문해달라고 업체 이름까지 보냈다고 하더라. 사장님은 다행히 입금 전에 혹시나 해서 PD 님한테 전화해서 사기 피해를 당하지 않았다"고 사건의 전말에 대해 얘기했다.이어 쯔양이 가게에 도착했고, 사장님은 쯔양의 방문을 모르고 있었던 터라 놀라움을 감추지 못했다. 쯔양은 "마음 많이 힘드셨을 것 같아 왔다"고 인사를 거넸고, 사장님은 "와인을 5백만원짜리를 세 병을 준비해달라고 하더라. 입금하면 자기가 술을 퀵으로 보내주겠다고 했다"며 1500만 원 사기를 당할 뻔한 사연을 전했다.사장님은 "진짜 많이 당한다고 하더라. 주위에, 특히 나이 드신 분들" 사기 피해에 대해 얘기했고, 이를 듣던 쯔양은 "싹 잡아다 감옥에 그냥.. 제가 사기를 친 것도 아닌데 너무 죄송하더라"며 매출을 올려주고 왔다며 방문 이유를 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr