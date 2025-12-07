사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진의 깜찍한 미모가 시선을 모은다.최근 표예진은 자신의 인스타그램에 '모범택시3' 홍보를 하며 "나두 오늘 본방 보고 싶다"라고 밝혔다.사진 속 표예진은 버건디 가죽 재킷을 입고 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 깔끔한 단발머리와 특유의 환한 미소가 어우러져 러블리한 매력을 자아낸다. 이어 공개된 사진에서는 블랙 슈트를 완벽하게 소화하며 카리스마 넘치는 분위기로 시선을 압도했다. 또한 촬영 현장에서 포착된 전신샷에서는 블랙 원피스와 힐로 완성한 세련된 자태가 돋보인다. 단정하면서도 대담한 무드가 공존하는 콘셉트가 표예진의 다채로운 매력을 더욱 부각시켰다.팬들은 "언니 너무 귀여우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 드라마 잘 보고 있어요", "연기 좋아용" 등의 댓글을 남기며 열띤 반응을 보였다.한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생으로 33세이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았으며 현재 '모범택시3'에서 안정적인 연기를 선보였다. 표예진이 출연 중인 '모범택시3'는 최고 시청률 11.6%를 기록한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr