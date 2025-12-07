사진제공=O3 Collective

배우 겸 가수 이준호가 4관왕을 달성하며 글로벌 영향력을 다시 한번 확인했다.이준호는 지난 6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 ‘10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025’(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025, 이하 ‘10주년 AAA 2025’)에서 MC로 활약하는 동시에 4관왕의 영예를 안았다.이준호는 오프닝에서 MC 장원영과 함께 왈츠 퍼포먼스로 시상식의 시작을 화려하게 장식했고, 이어 특유의 안정적인 진행력과 여유로운 무대 장악력으로 시상식을 이끌었다.데뷔 이후 처음으로 AAA에서 MC로 오른 그는 차분하면서도 자연스러운 톤, 재치 있는 멘트, 매끄러운 진행으로 6시간 동안 약 5만 5000명의 관객을 사로잡으며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.이날 이준호는 AAA 대상 부문인 ‘AAA 올해의 남우주연상’을 포함해 ‘AAA 베스트 아티스트’, ‘AAA 패뷸러스’, ‘AAA 인기상’까지 총 4개 부문에서 수상하며 ‘믿고 보는 배우’로서 존재감을 확고히 했다.수상 후 이준호는 “‘태풍상사’를 통해 전 세계 팬 여러분께 ‘태풍 정신’을 보여드릴 수 있어 행복했다. 2025년은 태풍과도 같은 한 해였는데, 그 안에서 저 역시도 성장할 수 있어 감개무량하다”고 전했다.이어 “‘태풍상사’ 모든 스태프와 감독님, 작가님께 깊이 감사드리고, 무엇보다 팬 여러분께 사랑한다는 말을 꼭 전하고 싶다”며 “언제나 강태풍 정신처럼 서로의 손을 잡고 무너지지 않으며 끝까지 걸어나가길 바란다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시길 바라겠다”고 감사 인사를 더했다.이준호는 최근 두 자릿수 시청률을 기록하며 종영한 tvN 드라마 ‘태풍상사’에서 강태풍 역을 맡아 흥행을 견인했다. 초보 상사맨부터 진짜 사장으로 성장하는 과정을 입체적으로 표현하며 다시 한번 인생 캐릭터를 경신했다는 호평을 얻었다.‘옷소매 붉은 끝동’, ‘킹더랜드’, ‘태풍상사’까지 세 작품을 연속 흥행시키며 국내외에서 연기력과 화제성을 인정받은 만큼, 이번 4관왕은 이준호의 글로벌 영향력에 더욱 힘을 실어줬다.이준호는 오는 14일 도쿄를 시작으로 ‘Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO(‘태풍상사’ 드라마 팬미팅 위드 이준호)’ 투어에 나서며 26일 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’를 통해 전 세계 시청자를 만난다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr