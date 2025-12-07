사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 인형 같은 미모를 자랑했다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "Been waiting for u for a long time"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 크리스마스트리 앞에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 회색 니트와 미니 스커트를 매치해 고급스럽고 세련된 분위기를 연출했으며 포인트로 블랙 명품 가방과 브라운 퍼 머플러를 더해 장원영의 성숙한 무드를 완성했다.따뜻한 조명 아래에서 빛나는 장원영의 피부와 눈부신 장원영의 이목구비는 마치 겨울 동화 속 주인공을 연상케 한다. 살짝 고개를 돌리거나 트리를 꾸미는 사소한 동작에도 여신 아우라가 감돈다.팬들은 "염색한 것도 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "완전 여신", "원영이가 내 선물" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다는 소식이 전해져 화제를 모았다.장원영은 다양한 활동으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 활동을 성료했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr