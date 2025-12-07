사진 = 권유리 인스타그램

소녀시대 권유리가 활기찬 미모를 전했다.최근 권유리는 자신의 인스타그램에 "생일 잘 챙김"이라며 "소녀들 덕에 텐션 만랩"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권유리는 캐릭터 머리띠를 쓴 채 밝게 웃고 있다. 식당 테이블 위에는 생일 케이크와 촛불이 놓여 있으며, 따뜻하고 화사한 조명이 어우러져 즐거운 분위기를 자아낸다. 또 다른 사진에서는 소녀시대 멤버들과 함께 거울 앞에서 단체 포즈를 취하며 행복한 미소를 짓고 있다. 자연스러운 표정 속에서도 여전한 동안 미모와 밝은 에너지가 돋보인다.팬들은 "언니 너무 웃는게 보기 좋네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "축하해", "소녀시대 멤버들 늘 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 유리는 생일을 맞아 소녀시대 멤버들과 행복한 시간을 보냈다. 최수영은 권유리의 생일을 축하하는 게시물을 자신의 인스타그램에 게시했는데 함께 공개된 사진에는 권유리의 생일을 축하하기 위해 모인 써니, 티파니, 최수영, 임윤아의 모습이 담겨있다.한편 권유리가 속한 소녀시대는 지난 2007년 데뷔 후 수많은 히트곡을 탄생시키며 K-POP 대표 걸그룹으로 활약해왔다. 지금도 멤버들은 다양한 방송, 음악, 연기 활동을 통해 개별 및 단체 활동을 이어가고 있다. 또 권유리는 지난 2020년 7월 서울 강남 논현동의 한 건물을 128억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 해당 건물은 4년 만에 100억 원이 올랐고 이로써 권유리는 230억 원대 건물주가 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr