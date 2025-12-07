사진 = 이시원 인스타그램

배우 이시원이 확 달라진 비주얼이 돋보이는 근황을 전했다.최근 이시원은 자신의 인스타그램에 "안녕"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이시원은 베이지 톤의 홀터넥 니트 톱과 와이드 팬츠를 매치해 세련되면서도 따뜻한 무드를 연출했다. 은은한 조명 아래 맑은 피부와 투명한 윤광이 돋보이며 긴 흑발이 어깨 위로 자연스럽게 흘러내리며 우아한 실루엣을 완성했다.의자에 앉아 포즈를 취한 컷에서는 단아함 속에서도 자신감 넘치는 표정이 인상적이다. 또 다른 사진에서는 살짝 고개를 기울이며 미소 짓는 모습으로 청초한 매력을 드러냈고, 마지막 컷에서는 윙크와 함께 장난스러운 표정으로 반전 매력을 선보였다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "와 더 예뻐진 배우님", "가을을 다시 데려왔네" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 1987년생으로 만 38세인 이시원은 서울대학교 인류학 석사 출신 배우로 유명하다. 이시원은 KBS 1TV '역사저널 그날', 넷플릭스 오리지널 예능 '데블스 플랜' 등에 출연하며 '뇌섹녀'로서의 면모를 뽐낸 바 있으며 지난 2021년 서울대 동문 의사와 결혼해 지난 4월 딸을 얻었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr