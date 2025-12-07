'안유정♥' 유병재, 월매출 100억대 CEO됐다…"직원만 35명, 매니저와 설립" ('전참시')

/ 사진=텐아시아DB

지난해 11월 연애 프로그램 출연자 안유정과 열애를 공식 인정한 방송인 유병재의 일상이 예고됐다.지난 6일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 375회에서는 김나영과 결혼 후 차세대 사랑꾼에 등극한 아티스트 마이큐의 꿀이 뚝뚝 떨어지는 신혼 일상과 25kg 감량 다이어트에 성공한 후에도 남다른 스케일의 먹방 텐션을 이어가는 풍자의 일상이 펼쳐졌다.다음 주 방송에서는 입사 21년 차 아나운서 전종환의 ‘서울 자가에 대기업 다니는 전 부장’ 일상이 공개된다. 임직원 인사 평가부터 아나운서 섭외 정리, 후배 아나운서 면담까지 ‘열일’하며 완벽해 보이지만 어딘가 외롭고 짠한 ‘전 부장’의 하루가 예고된다.매니저 유규선과 함께 기획&매니지먼트 기업을 공동 운영한 지 벌써 3년 째인 유병재의 일상도 그려진다. 직원 35여명에 한 달 회사 매출만 100억대라고. 이에 홍현희가 "얼마나 가져가는 거냐"고 묻자 유병재는 "세금 떼고?"라며 당황해했다.이어 진행된 회의에서 유병재는 의외로 소외된 처지라고 고백한다. 상승세를 타고 있는 콘텐츠 크리에이터 문상훈과의 만남도 예고됐다. 유병재는 은근 견제하는 모습 등 CEO가 된 후 360도 달라진 유병재의 모습이 웃음을 선사할 것으로 기대된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr