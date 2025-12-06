사진 = 왕빛나 인스타그램

배우 왕빛나의 세련된 미모가 빛을 발한다.최근 왕빛나는 자신의 인스타그램에 "첫 눈이 오고나니 크리스마스가 선뜻 가까이 온 느낌 나 근데 너무 보호색(?) 입고 갔네ㅎㅎㅎ"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 왕빛나는 화려한 조명과 트리 장식으로 가득한 공간에서 여유로운 미소를 짓고 있다.짙은 레오파드 퍼 재킷에 브라운 팬츠, 블랙 백과 운동화를 매치해 세련되면서도 편안한 겨울룩을 완성했다. 안경을 착용한 내추럴한 스타일이 크리스마스 인테리어와 조화를 이루며 감각적인 분위기를 자아냈다. 주변의 나무와 오두막 인테리어, 장식된 트리들이 따뜻한 겨울 감성을 더했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 넘 예쁜공쥬다", "자켓과 안경 너무너무 잘 어울리고 예쁘세요" 등의 댓글을 남기며 반가움을 전했다.앞서 왕빛나는 왕빛나는 "일할 때 탄수화물로 꽉꽉 채워 먹던 시절이 있었는데 이제는 반 공기만 먹어도 소화가 더뎌서 차 안에서 대기를 못하겠음"이라고 토로하며 "점점 가벼운 식사를 찾게 되는데 이것도 노화 현상 맞냐"고 물은 바 있다.한편 1981년생으로 44세인 왕빛나는 2001년 KBS1 TV소설 '새엄마'로 데뷔했다. 이후 각종 드라마에서 단역과 조연 등으로 출연했으며 2005~2006년 출연작들이 연이어 성공, 주연급 배우로 도약했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr