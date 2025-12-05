사진제공=KBS

드라마 '고려 거란 전쟁'에서 양규 장군 역을 맡았던 배우 지승현이 '역사스페셜–시간여행자'에서 또 한 번 분장에 나선다.5일 서울 영등포구 KBS 본관에서 KBS 1TV '역사스페셜-시간여행자'(이하 '역사스페셜') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 나원식 CP와 배우 지승현이 참석했다. '역사스페셜'은 역사의 거대한 물줄기를 바꾼 결정적 순간들로 시청자를 초대하며, 과거의 진실을 직접 체험할 수 있는 새로운 형태의 시간 여행 다큐멘터리다.프리젠터를 맡은 지승현은 "처음에는 정장을 입고 설명만 하면 될 줄 알았다. 그런데 장군복을 입기도 했고, 옆 사람과 대화하는 모습을 연기하기도 했다. 다만 시청자들이 너무 콩트처럼 보거나 가볍다고 느끼지 않도록 진정성 있는 자세로 임했다"고 말했다.'고려 거란 전쟁' 속 양규 장군으로 변신하기도 했다고. 지승현은 "오랜만에 양규 장군으로 다시 설 수 있어서 매우 좋았다. 다른 전투를 다루는 회차였지만 양규 장군 분장을 했다. 2회에서 만나볼 수 있을 것"이라고 설명했다.'역사스페셜'은 오는 7일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr