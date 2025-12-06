사진=린브랜딩

방송인 최은경이 첫 뮤지컬 도전에 나선다. 앞서 그는 약 13년간 진행하던 '동치미'에서 강제 하차당했다고 알려졌다.최은경은 내년 1월 30일 놀씨어터대학로 대극장에서 개막하는 뮤지컬 '은밀하게 위대하게; THE LAST' 10주년 기념 공연에 출연한다.이로써 최은경은 지난 1995년 KBS 공채 아나운서로 데뷔한 후 약 30년 만에 처음으로 뮤지컬 무대에 오른다. 또 2019년 방송된 tvN '로맨스는 별책부록' 이후 오랜만에 다시 연기를 선보이게 돼 기대를 모은다.최은경은 '은밀하게 위대하게; THE LAST' 속 유일한 여성 캐릭터인 순임 역을 맡아 극 전체의 따뜻한 분위기를 살리는 핵심 감초 캐릭터로 활약한다.또한 최은경은 생활 밀착형 연기와 따뜻한 에너지를 선사하며 극 중 인물들의 성장과 감정선을 자연스럽게 연결하는 핵심 캐릭터로 존재감을 발휘할 예정이다.독보적인 비주얼과 재치 있는 진행 실력으로 사랑받아온 최은경은 그동안 패션, 뷰티 등 여러 방면에서 활동하며 많은 여성의 '워너비 아이콘'으로 자리매김했다. 특히 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'를 통해 자신만의 라이프 스타일을 담은 콘텐츠를 선보이며 대중의 공감과 호응을 끌어냈다.이번 뮤지컬 출연은 최은경의 폭넓은 영향력을 더욱 확장하는 행보라는 점에서 의미가 있다. 방송인, 콘텐츠 크리에이터를 넘어 대체 불가 엔터테이너로서 활동 스펙트럼을 넓히는 새로운 발걸음이 될 전망이다.최은경의 뮤지컬 데뷔작인 '은밀하게 위대하게:THE LAST' 10주년 기념 공연은 내년 1월 30일부터 4월 26일까지 놀씨어터대학로 대극장에서 공연한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr