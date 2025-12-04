/ 사진=텐아시아 DB

그룹 코요태 멤버 빽가가 신지와 관련된 주변의 관심과 당시 심경을 털어놨다.4일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 빽가와 이현이가 출연했다.이날 박명수는 빽가에게 "신지 이야기도 많이 묻지 않느냐"고 질문했다. 빽가는 "정말 많이 물어본다. 최근 이슈가 있었지 않나. '화장실에 간 게 뭐 때문이었냐'고 묻더라. 그래서 '반반이었다'고 말했다"고 설명했다. 이어 "(문원은) 너무 좋은 친구다"라고 덧붙였다.앞서 빽가는 신지의 예비 남편 문원이 돌싱이라는 사실을 듣고 "화장실 좀 다녀오겠다"고 말하며 자리를 잠시 비운 장면이 화제가 된 바 있다.한편 신지는 7살 연하 가수 문원과 공개 연애 중이며, 두 사람은 내년 결혼을 앞두고 있다. 문원은 신지의 유튜브 채널 '어떠신지?!'에서 돌싱임을 밝히며 주목받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr