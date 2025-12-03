이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

개그맨 김수용이 급성 심근경색 수술 후 근황을 처음으로 전했다.3일 채널 '비보티비'에는 김수용이 송은이, 김숙과 전화 통화를 통해 근황을 최초 공개했다.앞서 김수용은 지난달 경기 가평에서 콘텐츠 촬영 도중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러졌다. 이후 그는 같은 달 18일 혈관확장술(스텐트)을 성공적으로 받았고, 20일 퇴원 후 휴식을 취하며 건강 회복에 집중하고 있는 것으로 전해졌다.공개된 영상에서 김수용은 당시 상황을 유쾌하게 전하며 "저승에 갔는데 명단에 없다고 해서 '네 감사합니다'하고 돌아왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 "기사에서 과로가 원인이라 했는데, 나는 과로 때문이 아니다. 이렇게 다시 웃을 수 있다는 것이 감사하다"고 덧붙였다.김수용은 "죽었었던 사람인데 가치관이 달라졌다. 다시 태어난 기분이다"며 심경을 전했다. 또한 건강을 위해 끊기로 결심한 것들에 대해 김수용은 "담배와 술, 고기, 햄버거, 콜라는 끊기로 했다. 운동에도 집중하겠다"며 앞으로의 건강 관리 계획에 대해서도 덧붙였다.김수용의 소속사 대표 송은이는 "기자분들의 요청이 많이 와서 공식적인 입장을 정리해야 하는데, 적당한 마무리 멘트가 필요했다. 그래서 당분간 활동 중단을 언급한 거다"고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr