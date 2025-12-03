스페이스A 김현정, "돈 떼이고…사랑 선택, '목사 ♥남편'과 단칸방도 괜찮아"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'CGN'

그룹 스페이스A 출신 가수 김현정이 목사인 남편과 결혼을 결심하게 된 사연을 털어놨다.2일 유튜브 채널 'CGN'에는 "90년대 대표 가수에서 사모로, 그리고 다시 가수로 재취업(?)한 사연 | 가수 김현정 (스페이스A) | THE NEW 하늘빛향기 7편"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김현정은 데뷔 후 가수 활동을 멈추고 보컬 트레이너로 지내던 시절을 회상했다. 그는 "누가 돈을 빌려달라고 해서 의심도 없이 빌려줬는데, 결국 떼이게 됐다"며 당시 겪었던 심적 고통을 털어놨다.불안과 실망이 겹치던 그때, 마음을 붙들기 위해 찾은 곳이 교회였고, 그곳에서 지금의 남편을 처음 만나게 됐다고.김현정은 "마음이 너무 힘들었다. 남편이 그때 교육 전도사였는데, 문구를 보내준다는 핑계로 연락을 주고받다가 서로 마음이 생겼다"고 말했다. 하지만 교제 사실을 주변에 알리자 "지인들도 '너 그러다가 벌 받는다'고 했고, 엄마도 반대했다"며 당시의 어려움을 전했다.그럼에도 김현정은 남편의 형편을 알게 된 뒤 사랑에 대한 확신이 더 커졌다고 고백했다. 그는 "남편이 경제적으로 여유 있는 상황이 아니었다. 엄마에게 '사랑과 형편 중에 뭐가 더 중요할까'고 물었는데, 엄마가 결국 '돈은 있다가도 없어질 수 있는 거다. 사랑을 따라가라'고 하시더라"고 말했다.또한 김현정은 "'이 남자와 함께라면 단칸방에 살 수 있을까?' 생각해 봤는데 괜찮겠더라. 돈은 '내가 벌면 되지'라는 생각이 들었다"며 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr