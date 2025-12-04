'나솔사계' 이러다 룰 다 깨지겠네…분위기 살벌

사진제공=ENA, SBS Plus

사진제공=ENA, SBS Plus

‘나솔사계’ 24기 영식과 용담이 ‘재앙급’ 데이트에 직면한다.4일 밤 10시 30분 방송되는 ENA와 SBS Plus의 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 24기 영식과 용담의 아슬아슬한 데이트 현장이 공개된다.이날 용담은 숙소 방에서 다른 여자 출연자들과 대화를 나누다 격분한다. 잠시 후, 24기 영식이 데이트 장소를 의논하기 위해 자신을 찾아오자 용담은 “그냥 여기서 먹으면 안 되나”라며 돌연 외출을 거부한다. 이어 그는 “국화 님도 같이 먹으면 안 되나”라고 초유의 ‘2:1 데이트’를 제안한다. 심지어 용담은 “나 너무 피곤해”라면서 “(국화 님과) 같이 (데이트) 나가는 건 안 되나”라고 ‘솔로민박’의 룰까지 깨려고 한다. 수위를 넘나드는 용담의 발언에 MC 데프콘은 “농담이라도 그런 얘기 하지 마요!”라고 ‘엄.근.진’하게 조언한다.24기 영식과의 데이트를 온몸으로 거부하는 듯한 용담은 결국 24기 영식의 차에 탄다. 이때 24기 영식이 차문을 열어주려 하자 그는 “저리로 가. 말 듣자용~”이라고 경고해 분위기를 얼어붙게 만든다. 차에 탄 뒤에도 용담은 “나는 전달이 된 줄 알았다”라고 의미심장하게 말한다. 이에 당황한 24기 영식은 “전 직접적으로 얘기해줘야 아는데, 말씀하신 의도를 다 파악했다”고 풀 죽은 목소리로 답한다. 그럼에도 용담은 차가운 표정으로 예상치 못한 한 마디를 꺼낸다. 급기야 “내가 너무 티를 안 냈나 보구나? 더 확실하게 얘기했어야 했는데”라고 일갈한다. 매서운 용담의 태도에 24기 영식은 “웃음거리로 연관되게 해서 죄송하다”며 고개를 숙인다. 대체 24기 영식이 데이트 초반부터 용담에게 사과를 한 이유가 무엇인지, 그리고 용담이 24기 영식에게 이렇게 분노한 이유가 무엇인지에 관심이 쏠린다.24기 영식과 용담의 살벌한 데이트 현장은 4일 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송되는 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr