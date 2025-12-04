사진=FNC

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 데뷔와 동시에 호성적을 썼다.지난 3일 발매된 최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)은 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트 기준 첫날 판매량 3만 장 이상을 기록하며 일간 피지컬 앨범 차트 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했다.타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유)는 발매 직후인 오후 7시 음원 사이트 멜론 최신 차트 8위(발매 1주 내 기준)에 진입했고, 수록곡 'Fresh'(프레시)와 '안녕 My Friend'(안녕 마이 프렌드)도 각각 12위와 13위에 올랐다. 벅스 실시간 차트에서는 'UxYOUxU'가 5위로 진입 후, 자정 기준 1위에 오르며 놀라운 화력을 입증했다.최립우의 데뷔 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다. 타이틀곡 'UxYOUxU'를 비롯해, 'Fresh'와 '안녕 My Friend'까지 총 3곡이 수록됐다.타이틀곡 'UxYOUxU'는 최립우의 영문명인 CHUEI LI YU의 'U', 'Never Leave You'의 'YOU', 'I Love U'의 'U'의 의미를 담은 POP TRAP(팝 트랩) 장르의 곡이다. '네가 나의 이름을 불러 준다면, 난 절대 널 떠나지 않을게'라는 가사가 팬들을 향한 진심 어린 마음을 고스란히 전하며, 풋풋하고 사랑스러운 매력을 자아낸다.최립우는 데뷔와 동시에 음반 차트 및 음원 차트를 석권하며 많은 관심을 받는 가운데, 각종 음악 방송 및 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr