'독박투어' 출연진들이 김지민과 결혼한 개그맨 김준호의 2세를 언급했다.오는 6일 방송되는 채널S 예능 '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 28회에서는 베트남의 수도 하노이로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지 관광 명소인 성 요셉 대성당에서 티격태격 케미를 발산하는 모습이 펼쳐진다.이날 독박즈는 "날씨가 추워지니 다시 따듯한 나라가 그립다"며 다음 여행지를 위한 회의를 한다. 그러던 중 김준호는 "난 베트남 또 가고 싶다. 지금까지 베트남 인기 도시는 거의 다 가봤는데, 우리가 하노이를 안 갔더라"고 말한다. 그러자 장동민은 "난 베트남만 10번 넘게 간 거 같은데 닌빈이라고 기도빨(?) 진짜 잘 받는 곳이 있다더라"면서 "거기 가서 기도하면 우리 바로 조카(김준호-김지민 2세) 볼 수 있다"고 호언장담한다. 이에 김대희는 "우린 웬만한 종교 집단보다 더 기도하는 것 같아"라며 웃고, 김준호는 "그러네. 우리 기도 모임이야?"라면서도 "가자, 닌빈으로~"라고 외친다.며칠 뒤 독박즈는 하노이 노이바이 국제공항에 도착한다. 모처럼 여름 패션을 선보인 이들은 서로의 의상을 보더니 갑자기 홍인규를 도마 위에 올린다. 김준호는 "인규는 패션 특집 안 하니까 바로 (패션이) 망가지네"라고 디스하고, 장동민은 "그땐(앞서 중국 여행 때에는) 광대였고, 차라리 지금이 더 낫다"고 칭찬해 홍인규를 어질어질하게 만든다.그동안 패션부심을 내뿜으며 지난 중국 칭다오 여행 때에도 GD(지드래곤) 복붙 패션을 소화했던 홍인규는 갑자기 이날 쓴 모자를 보여주더니 "이거 내 팬이 선물해 준 거다"라고 자랑한다. 그런데 모자에는 LOSER. 호구라고 적혀 있어 웃음을 자아낸다. 홍인규는 "이거 쓰고 정신 차리라고 해서 이번엔 독박 안 걸릴 거다"라며 각성한다. 유세윤은 "인규가 독은 많아졌지만, 그만큼 팬들도 많아진 것 같네"라고 말해 현장을 폭소케 한다독박즈는 택시를 타고 가장 먼저 성 요셉 대성당으로 떠난다. 택시에서 장동민은 “\"베트남에 맛있는 음식들이 많은데, 가장 생각나는 음식이 뭐야?"라고 묻는다. 이에 멤버들은 쌀국수, 반미, 분짜를 외치지만 홍인규는 "그거 있는데, 땅콩 들어간 음식 조세호(?)~"라고 반세오를 잘못 외쳐 모두를 빵 터지게 만든다.'니돈내산 독박투어4' 28회는 6일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr