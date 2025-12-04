사진제공=에일리언컴퍼니
배우 무진성이 '태풍상사'의 호불호 전개에 입을 열었다.

4일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 tvN 드라마 '태풍상사'에 출연한 무진성을 만나 이야기를 나눴다.

지난달 30일 종영한 '태풍상사'는 1997년 IMF 외환위기 속, 직원도 자본도 팔 것조차 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호 분)의 성장기를 그린 작품이다. 무진성은 강태풍을 시기 질투하는 빌런 표현준 역을 맡았다.
극 중 태풍상사에 끊임없이 역경이 닥치자 시청자들 사이에서는 "고구마 전개다", "같은 내용이 반복된다" 등의 반응이 나오며 전개 방식에 대한 호불호가 갈렸다. 이런 반응에 대해 무진성은 "드라마에 자극적인 요소가 많이 담겨야 시청자들의 이목을 끌 수 있다고 생각한다. 그런데 생각해 보면 실제 우리의 인생이 모두 통쾌한 건 아니다. '태풍상사'에는 그런 느낌이 담겼으면 했다"고 말했다.

이어 그는 "될 것 같다가도 안 되는 게 인생이라고 생각한다. 작품에 그런 현실적인 부분들이 담기다 보니 시청자분들이 조금 답답함을 느끼셨을 수도 있다고 생각한다. 그래도 드라마를 찍으며 사람 살아가는 이야기를 현실적으로 담아보자는 생각을 많이 했던 것 같다"고 덧붙였다.

전개에 호불호가 갈렸지만 결국 '태풍상사' 마지막 화는 전국 가구 평균 10.3%, 최고 11.4%의 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 이에 대해 무진성은 "16부작이라 오랜 기간 작품을 봐주셨을 텐데 마지막까지 많은 사랑을 주셔서 감사하다"라며 웃어 보였다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

