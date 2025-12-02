사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

가수 로이킴이 과거 온라인상에 떠돌던 '성형 전' 루머 사진에 대해 유쾌하게 해명했다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '쌍게이에게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 로이킴은 오랫동안 '보석함' 시청자였음을 밝히며 "잘생긴 사람들 사이에 한번 껴보고 싶었는데 오랜만에 불러주셔서 기분이 좋은 상태"라고 출연 소감을 전했다. 다만 섭외 결정이 늦어진 데 대해 서운함을 드러내 웃음을 자아냈다.홍석천은 로이킴의 별명이 '또로이'라며 "외모와는 다르게 똘끼가 장난이 아니다"고 언급했다. 이에 로이킴은 "요즘 예능과 유튜브에서 가수가 아닌 저의 모습을 보면서 사람들이 많이 놀라시는데 저는 늘 그런 사람이었다"며 "보여드릴 기회가 없었던 거지 이제야 원래 제 모습에 가까워지고 있는 상황"이라고 고백했다. 이어 "카메라 앞 모습과 일상적인 모습의 간극이 없어야 정신적으로 건강하게 살 수 있다"고 덧붙이며 행복한 근황을 공개했다.로이킴은 외모 전성기로 "초등학교 저학년 때가 잘생겼을 때"라고 꼽으며 "사춘기가 오면서 못생겨졌다"고 말했다. 이어 "중고등학교 넘어갈 때쯤의 얼굴이 제일 별로였던 것 같다"며 "그래서 '로이킴 성형 전'이라고 사진이 많이 돈다"고 했다. 아울러 로이킴은 "성형이 아니고 세월이다"며 "사춘기가 저를 마치 성형하기 전 얼굴 정도로 못생기게 만들었다"고 유쾌하게 루머를 해명했다.한편 로이킴은 가수가 되기 전 초등학생 때부터 개그맨을 꿈꿨다고 털어놨다. 하지만 "아무 짓도 안 했는데 웃기는 애들이 반에 꼭 있지 않냐"며 남다른 재능을 가진 친구들을 이길 수 없겠다는 생각에 장래 희망을 바꾸게 되었다고 전했다. 로이킴은 연애 스타일 역시 노래로 상대를 꼬시기보다 주로 웃겨주려고 노력한다고 밝히며 '또로이'다운 매력을 발산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr