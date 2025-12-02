사진=텐아시아DB

급격한 체중 감량으로 '뼈말라 비주얼'이 된 스타들이 눈에 띄게 늘고 있다. 작품 준비부터 건강 관리까지 이유는 제각각이지만, 이전과 확 달라진 스타들의 모습은 매번 화제를 모은다. 최근 뼈말라 비주얼로 이목을 집중시킨 스타들을 모아봤다.배우 안은진은 드라마 '키스는 괜히 해서'를 위해 혹독하게 다이어트했다. 지난달 5일 열린 제작발표회에서 그는 작품 준비 과정에 대해 "예쁘게 보였으면 좋겠다고 생각했다. 시청자들이 이 커플을 보며 '저렇게 예쁘게 연애하고 싶다'고 상상할 수 있게 화면에서 최대한 예쁘게 보이고 싶었다"고 말했다.실제로 드라마에서 안은진은 이전과 완전히 달라진 비주얼을 보였다. 그는 지난달 8일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극' 출연해 "김밥 반 줄을 쌈에다 싸 먹었다. 쌈으로 해 먹으면 반줄 먹어도 한 줄 먹은 듯한 마음의 효과가 있다. 탄수화물을 줄이려고 노력 중"이라며 살을 빼기 위해 했던 노력을 설명했다.체중을 감량한 안은진의 모습에 시청자들은 "뼈말라 됐다", "살 빠지니까 더 예뻐졌다", "작품을 위해 열심히 준비한 티 난다", "살 빼려고 얼마나 노력을 한 거냐" 등의 반응을 보이며 놀라워했다. 현재 안은진은 SNS를 통해 꾸준히 러닝하는 일상을 공유하며 유지어터의 면모도 보이고 있다.배우 박지현 역시 최근 열린 제46회 청룡영화상 시상식에서 극도로 마른 체형이 돋보이는 드레스 핏으로 주목받았다. 또 그는 자신의 SNS에 날씬한 몸매를 드러낸 사진을 여러 차례 올리며 이목을 집중시켰다. 특히 동료 배우 곽시양이 "얘 완전 뼈말라네"라는 댓글을 남겨 화제를 모았다.박지현은 과거 성시경의 유튜브에 출연해 "최대 78~80kg까지 나갔다. 30kg 정도를 감량했다"고 밝힌 바 있다. 이어 그는 "진심으로 좋아하는 운동을 찾아야 한다. 나는 발레를 한다. 발레복을 입고 거울 앞에 서면 자아도취가 와서 더 혹독하게 하게 된다"며 다이어트 노하우를 공개했다.가수 소유도 최근 10kg 이상 감량하며 파격적으로 달라진 비주얼을 공개해 화제를 모았다. 너무 달라진 소유의 모습에 성형설이 돌기도 했다. 이에 그는 "얼굴 싹 다 갈아엎었다는 댓글이 많은데 그걸 볼 때마다 '내가 살을 잘 뺐구나' 싶다"라고 말하며 유쾌하게 해명했다.지난달 27일 소유는 자신의 유튜브에서 체중과 관련된 얘기를 했다. 그는 "마른 몸을 선호하는 편은 아니다. 활동 때문에 뺀 건데 계속 빠진다. 50kg 밑으로는 절대 안 내려가야 하는데 며칠 전 49kg이 찍혀서 지금 이멀전시 상황"이라고 말해 팬들을 걱정하게 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr