사진=소속사 팡파레, 엣나인필름, 비터스엔드(Bitters End, Inc)

배우 심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본 닛칸스포츠영화대상과 싱가포르국제영화제에서 여우주연상으로 노미네이트되는 쾌거를 이뤘다. 앞서 5월 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연한 심은경은 이이경의 '어글리 면치기' 때문에 당황한 모습을 보여 시청자들에게 웃음을 안겼다. 그로부터 6개월 뒤, 이이경이 해당 장면에 관해 "연출진의 지시였다"고 밝히면서 논란이 일었다. 이이경의 하차 구설이 불거지면서 당시 당황하던 심은경의 모습도 다시 주목받고 있다.심은경의 소속사 '팡파레'는 2일 "심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본에서 저명한 시상식 중 하나인 38회 닛칸스포츠영화대상과, 아시아의 혁신적인 작품들을 집중 조명하는 36회 싱가포르국제영화제 여우주연상 후보에 올랐다"는 기쁜 소식을 전했다.'여행과 나날'은 현재 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 가장 주목받고 있는 젊은 거장 감독 미야케 쇼와 한국 배우로는 최초로 한국과 일본, 2개국에서 최우수 여우주연상 수상이라는 쾌거를 이루며 글로벌 배우로서 입지를 다지고 있는 배우 심은경과의 만남으로 큰 관심을 끌고 있는 기대작이다.영화 '여행과 나날'은 이미 로카르노국제영화제에서 최고상인 황금표범상을 수상하며 전 세계적인 스포트라이트를 받았고, 제73회 산세바스티안국제영화제, 제22회 레이캬비크 국제영화제, 제33회 함부르크 영화제 등에 연이어 초청됐으며, 지난 11월 일본에서 개봉과 동시에 평단과 대중으로부터 극찬을 받은 바 있다.한국에서도 부산국제영화제 공식 초청작으로 경쟁 부문 최고 평점 기록하며 일찌감치 입소문을 시작했고, 이번 서울독립영화제 마스터클래스로 초청받으며 연일 매진 사례를 기록 중이다. 특히 이 작품은 놀라운 미장센과 감독의 탁월한 연출력뿐만 아니라 주연인 심은경 배우의 섬세하고도 밀도 높은 연기력으로 호평을 받고 있다.심은경은 2014년 영화 '수상한 그녀'로 백상예술대상, 춘사영화상, 부일영화상, 한국영화제작가협회상 등 다수의 최우수 여우주연상을 받은 기염을 토했다. 이후 2020년 일본 영화 '신문기자'로 한국 배우 최초로 일본 아카데미상을 비롯해 다카사키 영화제, 마이니치 영화 콩쿠르 등에서 잇따라 최우수 여우주연상을 받았다. 이로써 한국과 일본 두 나라에서 최우수 여우주연상을 모두 거머쥔 배우로 자리매김하며, 국제적으로도 빛나는 성취를 이뤄냈다.나라와 언어에 한계 없이 글로벌 무대의 다양한 작품에서 활약하며 한국 배우로서 위상을 드높이고 있는 그가 '여행과 나날'을 통해 어떤 의미를 만들어 낼지 귀추가 주목된다.'여행과 나날'은 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 '이'가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 2025년 겨울, 일상 여행자들과 함께 떠나는 꿈같은 이야기다. 전 세계적으로 주목받으며 개봉 전부터 입소문이 폭발한 12월 최고 기대작으로 12월 10일(수) 한국 관객들을 찾아갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr