사진=FNC

9월 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 최종 10위를 차지한 대만 국적 최립우가 타이틀곡 'UxYOUxU'로 사랑스러운 매력을 전한다. 앞서 그는 지난달 장한음과 함께 웹예능 '홍석천의 보석함'에 출연해 홍석천에게 매력을 인정받았다.소속사 FNC엔터테인먼트는 2일 0시 공식 SNS 채널을 통해 최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림) 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유) 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상에는 'UxYOUxU' 노래에 맞춰 퍼포먼스를 선보이는 최립우의 모습이 담겼다. 몽환적인 영상미와 어우러진 최립우의 풋풋하고 청량한 비주얼이 시선을 사로잡으며, 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 끌어올린다.최립우의 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다. 타이틀곡 'UxYOUxU'는 최립우의 영문명인 CHUEI LI YU의 'U', 'Never Leave You'의 'YOU', 'I Love U'의 'U'를 의미하며, '네가 나의 이름을 불러 준다면, 난 절대 널 떠나지 않을게'라는 가사가 따스하고 포근한 감성을 자아낸다.최립우의 데뷔 싱글 앨범 'SWEET DREAM' 전곡과 타이틀곡 뮤직비디오는 3일 오후 6시 공개된다. 오는 20~21일에는 총 4회에 걸쳐 세종대학교 대양홀에서 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최하며, 내년 1월 3일에는 대만에서 팬미팅을 열고 국내외에서 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr