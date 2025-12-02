그룹 올데이 프로젝트/사진제공=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 첫 EP로 컴백한다.더블랙레이블은 1일 공식 SNS를 통해 올데이 프로젝트(애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서)의 첫 EP 'ALLDAY PROJECT' 티징 이미지를 공개했다. 사진에는 카키·브라운 계열 스타일링을 한 멤버들의 모습이 담겼다.올데이 프로젝트는 데뷔곡 'FAMOUS', 'WICKED'를 발표한 뒤 반응을 끌어냈으며, 지난 29일 열린 '2025 MAMA AWARDS'에서 첫 참석과 함께 수상도 했다. 데뷔 6개월 만에 공개되는 첫 EP에는 선공개곡 'ONE MORE TIME', 타이틀곡 'LOOK AT ME' 등 총 6곡이 실린다.지난 17일 공개된 'ONE MORE TIME'은 멜론 'TOP 100' 2위까지 기록했고, 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐다. QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 기록했다.올데이 프로젝트의 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'는 오는 8일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr