'동상이몽2' 홍윤화가 "-40kg 다이어트" 대국민 약속을 했다.1일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 '개그맨 부부 13호' 홍윤화♥김민기의 일상이 공개됐다.이날 홍윤화는 결혼 8년 차에 중대 발표를 선언했다. 그는 "번복하지 않게 나왔다. 인생 마지막 다이어트를 결심했다"고 밝혔다.8년 전 결혼 준비를 위해 30kg 이상 감량했던 홍윤화는 "그때가 제 리즈시절이었다. 결혼 후 다시 급격하게 살이 쪘다"고 고백했다. 신기루는 "그때가 윤화 '뼈 말라 시절'이었다. 90kg이었을 거"라고 농담해 웃음을 안겼다.다이어트 이유에 대해 홍윤화는 "자다가 숨쉬기가 힘들어 꺨 정도로 건강이 안 좋아졌다. 정신적으로 피폐하고, 몸도 아프더라. 건강의 중요성 깨닫고 12월 31일까지 40kg 체중 감량을 하기로 했다"고 말했다.이미 27kg 감량 소식을 전했던 홍윤희는 "뭘 뺀 거야 싶겠지만, 거의 반을 덜어낸 정도다. 사실 27kg까지 뺐다가, 가을이 되면서 5kg 요요가 왔다. 남은 기간 동안 20kg 빼서 다시 건강해지겠다"고 약속했다.홍윤화의 '20kg 감량 다이어트 식단'이 공개됐다. 바구니 한가득 채소에 김민기는 "너무 많은 거 아니냐"며 걱정해 폭소를 유발했다. 홍윤화는 "동물원 코끼리 사료급이지만, 다 채소다. 풀 종류는 한 밭을 먹어도 된다고 생각한다"고 다이어트 철학을 밝혔다.스튜디오 출연자들 의견이 분분한 가운데 홍윤화는 "땅 밟고 사는 애들은 먹으면 살찌지만, 땅에 뿌리 내린 애들은 먹어도 살 안 찐다. 또 설거지할 때 세제를 써야 하면 살찌지만, 물로만 닦아도 되는 음식은 안 찐다"고 주장했다. 김민기는 "윤화 개인적인 의견"이라고 강조했다.홍윤화는 밀가루 대신 두부 반죽 사용한 다이어트 와플 등 자신만의 다이어트 레시피로 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr