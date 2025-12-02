사진=텐아시아DB

사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

그룹 빅뱅 지드래곤이 '2025 마마 어워즈' 무대를 둘러싼 라이브 논란 속에서 팬들의 억울함 호소에 직접 반응했다.지드래곤은 지난달 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 마마 어워즈' 무대에 올라 솔로 히트곡 메들리를 선보였다. 지드래곤은 대상에 해당하는 '올해의 가수상'을 포함해 4개의 트로피를 가져갔지만, 무대 직후 온라인을 중심으로 라이브 평가 공방이 거세게 일었다.대중은 지드래곤이 최근 1년간 세 차례 연속으로 실력 논란에 휘말렸다는 점을 들어 냉정한 평가를 내놓았다. 지드래곤은 지난해 'SBS 가요대전'에 이어 올해 3월 고양 단독 콘서트에서도 음정 및 호흡 불안정 지적을 받은 바 있다. 반면 팬덤은 무대 당시 음향 송출 오류가 있었다고 주장하며 반박했다. 지드래곤이 공연 내내 인이어를 만지거나 뺐다 끼는 장면이 포착된 점이 근거로 거론됐다.지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션은 1일 해당 무대 비하인드 영상을 공개하며 준비 과정의 변수가 있었다고 설명했다. 소속사는 "지드래곤이 '드라마', '하트 브레이커' 이후 다른 곡을 준비하고 있었지만, 현지 아파트 화재 참사 소식을 듣고 구성을 전면 수정해 '무제'를 선택했다"고 밝혔다. 이어 "지드래곤이 희생자 지원을 위해 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금에 100만 홍콩달러를 기부했다"고 덧붙였다.논란이 계속되자 팬들도 직접 나섰다. 한 팬은 지난달 30일 직캠 영상을 올리며 "지드래곤 라이브 논란이 너무 억울하다. 여러 상황을 고려해달라. 지드래곤은 잘했고 자랑스럽다"라는 글을 남겼다. 지드래곤은 이 게시물에 공식 계정으로 '좋아요'를 눌렀고, 이는 팬 호소에 직접 반응한 사례로 화제를 모았다. 해당 영상에는 "너무 잘하셨으니까 다른 거 신경 쓰지 말고 푹 쉬셨으면 좋겠다"라는 문장도 담겨 있었으며, 지드래곤은 이 내용까지 모두 확인한 것으로 여겨진다.앞서 지드래곤은 시상식 공식 계정이 올린 자신의 무대 영상에 엄지를 아래로 내린 이모티콘과 함께 "..."라고 댓글을 남기며 자신이 이번 논란을 인지하고 있음을 드러낸 바 있다. 반응의 온도 차는 그가 이번 상황을 어느 정도 예민하게 받아들이고 있음을 보여주는 대목이다.지드래곤은 오는 12일부터 14일까지 서울 고척스카이돔에서 '지드래곤 2025 월드투어 위버맨쉬 인 서울 앙코르'를 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr