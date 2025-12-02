사진=오윤아 SNS

배우 오윤아가 새로운 시작을 직접 알렸다.오윤아는 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 "저의 새로운 출발을 전하고 싶다"라며 말문을 열었다.그는 "오랜 시간 배우로 활동하면서 수많은 경험을 쌓을 수 있었다. 그런데 어느 순간, 앞으로 어떤 길을 걸어가야 할지 고민하게 됐다"고 전했다.오윤아는 "고민 끝에 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment)를 설립하게 됐다"며 1인 소속사 오픈을 알렸다. 그는 "와이에이는 '배우'(You as Actor)와 '진정성'(Authenticity) 을 뜻한다"며 단순히 자신의 영어 이니셜을 따 제작한 것이 아니라는 것을 알렸다.오윤아는 "단순히 활동을 관리하는 회사를 넘어 저의 삶의 방향과 진심이 담길 수 있는 공간을 만들고 싶었다"며 "그 속에서 더 자유롭고 진솔하게 소통하고 싶다"고 바랐다.한편 오윤아는 1980년생으로 올해 45세다. 2007년 비연예인 남성과 결혼했으나 10년 전인 2015년 이혼했다. 슬하에 발달장애 아들을 두고 있다.안녕하세요, 오윤아입니다.오늘은 여러분께 제 새로운 출발을 전하고 싶어요. 오랜 시간 배우로서 활동하면서 감사하게도 많은 사랑을 받았고, 또 수많은 경험을 쌓을 수 있었습니다. 그런데 어느 순간, 저 자신을 더 깊이 돌아보고 앞으로 어떤 길을 걸어가야 할지 고민하게 되더라고요.그 고민 끝에 저는 제 이름을 걸고 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment) 를 설립하게 되었습니다. 와이에이는 '배우'(You as Actor)와 '진정성'(Authenticity) 을 뜻합니다. 단순히 활동을 관리하는 회사를 넘어, 제가 가진 삶의 방향과 진심이 고스란히 담길 수 있는 공간을 만들고 싶었습니다. 그리고 그 속에서 더 자유롭고 진솔하게 여러분과 소통하고 싶습니다.이번 선택은 저에게 새로운 도전이자 설레는 시작이에요. 앞으로도 배우로서, 그리고 한 사람 오윤아로서 더 깊은 이야기와 진솔한 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 늘 응원해주시는 모든 분들께 진심으로 감사드려요정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr