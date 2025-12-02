사진=텐아시아DB

사진=메이큐마인웍스

2020년 4월 2살 연하의 비연예인과 결혼한 배우 백성현이 종합 엔터테인먼트 기업 메이큐마인웍스(MUMW)와 전속 계약을 체결하며 새 출발을 알렸다.메이큐마인웍스는 지난달 28일 "배우 백성현과 동행하게 되어 매우 기쁘다"며 "백성현은 탄탄한 연기력과 다채로운 매력을 갖춘 배우로, 드라마·영화·예능 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.소속사 측은 "최근 당사는 배우, 가수, K-POP 프로듀서 등 아티스트 포트폴리오를 확장하며 종합 엔터테인먼트 기업으로서의 역량을 강화하고 있다"며 "백성현과 함께 큰 시너지를 만들 수 있을 것이다. 향후 활동에 많은 관심을 부탁드린다"고 당부했다.백성현은 새로운 소속사와의 출발에 대해 "믿고 함께할 수 있는 파트너를 만나 기쁘다"며 "좋은 작품과 보여드리고 싶은 연기가 아직 많이 남아 있다. 메이큐마인웍스와 함께 다양한 모습으로 인사드리겠다"고 전했다.메이큐마인웍스는 배우 서현철, 빅톤 출신 가수 강승식 등이 소속된 종합 엔터테인먼트 기업이다. K팝 작사·작곡 퍼블리싱, 아티스트 매니지먼트, 음반 제작 등을 중심으로 활동하며, 최근 아티스트 영입과 다양한 프로젝트 확장을 통해 업계 내 영향력을 확대하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr