배우 김민하가 이준호와의 로맨스 호흡에 대해 언급했다.최근 서울 용산구의 한 카페에서 tvN '태풍상사'에 출연한 배우 김민하와 만나 이야기를 나눴다.'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호 분)의 성장기를 그린 작품이다. 김민하는 극 중 냉철한 현실 감각으로 무장한 태풍상사 에이스 경리 오미선으로 분했다.이날 김민하는 이준호와의 로맨스가 오히려 흐름을 끊는다는 일부 시청자들의 반응에 대해서 언급했다. 그는 "보시는 분들이 말씀하시는 게 일리도 있고, 결국 취향 차이기도 한 것 같다. 그럴 수도 있겠다고 생각한다"고 답했다.이어 "저희끼리도 로맨스가 너무 늦게 나온 것 아닌가, 혹은 갑자기 등장한 것처럼 보이지 않을까 걱정했었다"며 "염려했던 의견이 실제로 조금 있기도 해서 겸허히 받아들이고 있다. 모두가 다 다르니까"라고 덧붙였다.마지막으로 김민하는 "답답하셨던 분들도 많겠지만, 결국에는 '잘살고 있다'는 결말로 흘러간다"며 작품이 전하려는 메시지를 짚었다. 그는 "위기들이 계속 있는 게 현실이라고 생각한다. 그 속에서도 희망을 찾고, 사랑을 찾는 이야기가 담겨 있어 위로될 것"이라고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr