사진=장윤정 SNS

사진=장윤정 SNS

가수 장윤정이 새로운 소식을 알렸다.장윤정은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "아픈 건 싸악 나았습니다 (걱정,응원 넘 감사드립니다🥹) 날아다니구욥💪"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 장윤정이 개인 유튜브 채널을 만든 모습. 장윤정은 "부부 싸움 아니다. 도장tv 버리는 것도 아니다"라며 온전히 자신을 담기 위한 채널을 개설했음을 알렸다. 그러면서 "채널 출연자 절찬리 모집중"이라며 콜라보할 연예인을 구하기도 했다.앞서 장윤정은 "아파서 사족보행을 이틀을 하다 식은땀 흘리면서 행사를 간신히 다녀왔다"며 잠시 좋지 않은 컨디션을 전했다.한편 장윤정은 2013년 KBS 아나운서 출신 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr