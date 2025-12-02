사진=누아엔터테인먼트

'빌보드 루키' 누에라(NouerA)가 중국 상하이에서 또 한 번 글로벌 존재감을 증명했다. 이들은 누아엔터테인먼트가 기획한 그룹으로 지난 2윌 데뷔했다.누에라는 지난달 29일(현지 시각) 중국 상하이 장탄 음악홀에서 열린 팬 미팅 'NouerA THE 1st Fanmeeting In Shanghai'를 성료하며 노바(NovA, 팬덤명)들과 잊지 못할 추억의 한 페이지를 완성했다.지난 9월 베이징에서 첫 중국 팬 미팅을 개최한 데 이어 두 번째로 열린 이번 상하이 팬 미팅은 유럽 프로모션 직후 이어진 일정임에도 현장을 뜨겁게 달궜다. 누에라는 빽빽한 글로벌 스케줄을 소화하면서도 흔들림 없는 열정과 에너지를 보여주며 '글로벌 루키'다운 존재감을 다시 한번 증명했다.누에라는 현장을 찾은 팬들과 가까이에서 소통할 수 있는 코너들로 팬 미팅을 다채롭게 꾸몄다. 팬들이 직접 준비한 질문과 미션에 답하고 수행하는 것부터 댄스 맞추기, 그리고 현지 드라마 명장면 재연하기 등의 코너를 선보이며 큰 호응을 끌어냈다.노바를 위해 준비한 감사 편지 낭독 시간은 현장을 가장 뜨겁게 달군 순간이었다. 누에라 멤버들은 "상하이에서 팬 미팅을 진행하는 건 처음인데 이렇게 많은 분이 함께 해주셔서 정말 행복하다"며 "앞으로도 보내주시는 응원과 사랑에 보답할 수 있도록 노력하는 누에라가 되겠다"고 진심 어린 소감을 밝히며 팬 미팅을 마무리했다.한편 누에라는 최근 파리와 바르셀로나를 거치는 유럽 프로모션을 성공적으로 마치며 글로벌 루키로서의 입지를 더욱 견고히 했다. 데뷔 1년도 되지 않은 신인 그룹임에도 아시아와 유럽을 아우르는 활발한 글로벌 활동을 이어가고 있어 앞으로의 행보에 더욱 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr