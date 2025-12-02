사진=데이즈드

2023년 데뷔한 82메이저 윤예찬이 첫 단독 화보에서 다채로운 매력을 발산했다.지난 1일 패션 매거진 '데이즈드'(DAZED) 공식 웹사이트를 통해 그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균) 멤버 윤예찬의 윈터 에디션 개인 화보와 인터뷰가 공개됐다.그레이트엠 소속 윤예찬은 미니멀하면서도 스포티한 룩을 연출해 자유분방한 매력을 발산했다. 또 힙한 무드뿐만 아니라 클래식한 패션을 모두 아우르며 다양한 스타일을 완벽하게 소화했다.윤예찬은 이어진 인터뷰에서 데뷔 3년 차를 맞은 82메이저를 돌아봤다. 그는 "82메이저의 음악은 멤버들 각자의 개성을 제한하지 않고, 자신 있게 밀고 나가는 '자신감' 그 자체"라고 설명했다. 팀의 정체성인 '공연형 아이돌' 수식어에 대해 "무대가 가장 확실하게 증명하는 순간"이라며 "무대를 진정으로 즐기는 모습에서 팬들이 에너지를 얻는 것 같다"라고 덧붙였다.또 그는 "'트로피'란 꼭 상 모양일 필요는 없다"고 전하며 "음악을 내고 그 음악을 사랑해 주는 팬들을 만날 때마다 그게 또 하나의 트로피처럼 느껴진다"라고 팬들을 향한 진심을 고백했다.82메이저는 지난 10월 30일 미니 4집 'Trophy'(트로피)를 발매하고, 동명의 타이틀곡으로 활발한 컴백 활동을 펼쳤다. 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여하며 '자체 제작돌'로서의 역량을 드러낸 이들은 이번 앨범으로 초동 10만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 기록했다. 최근 국내 활동을 마친 82메이저는 12월 일본 도쿄에서 첫 일본 팬미팅을 개최하며 글로벌 활동 영역을 확장한다.82메이저 윤예찬의 다양한 화보와 인터뷰 전문은 '데이즈드' 2025 윈터 에디션과 공식 웹사이트, SNS 채널 등을 통해 만나 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr