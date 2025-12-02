사진=KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'

'박원숙의 같이 삽시다' 성병숙의 전 남편에게 100억원 빚을 떠안게 된 이유를 밝혔다.1일 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에서는 배우 성병숙이 6번 맞선 끝에 이혼 2번 하게 된 파란만장한 사연을 고백했다.이날 성병숙은 무남독녀로 공주처럼 자란 유년기 시절을 떠올렸다. 그는 "늘 아버지 품에 안겨 다녔다. 시집까지 전까지 공주처럼 살았다. 대학 예비고사 합격 후 아버지가 날 업고 동네를 돌았다. 대학 합격에 동네잔치를 했다"고 자랑했다.20대 초반에 결혼하던 시대. 부모님이 28살까지 미혼인 딸을 걱정하자 성병숙은 "선을 보겠다"고 선언했다고. 그는 "아버지가 의사 사위 얻고 싶어 했다. 그래서 의사들과 맞선을 봤다"고 전했다.첫 상대는 "'만다라' 보셨냐. 지금 의사를 하고 있지만, 절에 가고 싶다"고 했고, 두 번째 남자는 "봉사를 위해 아내로 간호사를 원하다"고 했다고 겨우 의사 아닌 사람을 만났더니 "정치가 아버지를 위해 정략결혼을 하겠다"면서 성병숙을 거절했다.그렇게 6번의 선을 본 성병숙은 이모부가 주선한 맞선을 통해 첫 남편을 만났다. 그는 "전영록 같은 작고 예쁜 남자가 나왔다. 만난 지 3개월 만에 결혼했는데, 신혼여행 다녀온 뒤 첫날 밤 '장난하냐, 밥 줘'라고 하더라"며 갑자기 본색을 드러낸 남편에게 실망했다고 털어놨다.자신을 아껴주던 시아버지의 죽음에 장례식장에서 서럽게 울었다는 그는 "고모가 '연기자라서 참 잘 운다'고 하더라. 아직도 가슴에 상처로 남았다"며 첫 결혼은 2년 만에 파경을 맞았다고 밝혔다.유치원 다니던 딸이 "아빠 만들어 달라"며 우는 모습에 재혼을 결심한 성병숙은 친구 소개로 만난 두 번째 남편과 연애결혼에 성공했다. 그러나 사업가였던 남편은 100억 빚을 남기고 해외로 도망쳤고, 남은 빚은 고스란히 그가 갚아야 할 몫이 됐다고.성병숙은 "결혼 1년 만에 70평 압구정 아파트에서 쫓겨났다. 1997년 IMF 시기였다. 남편이 '부도날 때 내가 다 해결할 테니 걱정하지마. 한 달 후에 돌아올게'라며 해외에 나간 그는 지금까지 돌아오지 않았다"고 말했다.이어 "채권자들이 다 나한테 왔다. '아침마당' 하던 시절인데, 생방송 촬영장까지 찾아왔다. 부부 중 하나는 깨끗해야 하니까 보증 서달라고 하지 말라고 했는데, 나 몰래 인감도장 가져가서 찍었더라"고 폭로했다. 이에 박원숙은 "세월이 흘러도 이름만 바뀌고 사연은 다 똑같다"며 속상함을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr